Pili Carrera esgrime falta de liquidez para un ERE temporal de 45 días por empleado

Pili Carrera manda un mensaje de tranquilidad a su plantilla. Se esforzó por hacerlo ayer durante la primera reunión con los sindicatos para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que pretende aplicar en la sede central de Mos, con unos 120 trabajadores. Ahí entrarían tanto los operarios de fábrica como toda la parte de administración. Solo, por tanto, quedaría al margen el personal de las tiendas. La empresa trasladó que no hay una crisis grave, sino un problema "puntual" de liquidez, y que el ERE sería una "medida complementaria" junto a otras.

El encuentro, de unas cuatro horas, acabó sin muchos avances porque, según los sindicatos, "falta documentación". "Faltan datos para posicionarnos sobre si tiene sentido apoyar lo que nos están pidiendo", explica Suso García, de la CIG. En esa misma línea habla Armando Iglesias, de CC OO: "Nuestra idea es poner todos los medios posibles para que eso no se lleve a cabo". Ahora, coinciden ambos, toca esperar a que la dirección de Pili Carrera les haga llegar la información que han pedido -"Bastante", reconocen- y analizarla "sin prisas" para que "no se tome ninguna medida que no sea necesaria". "Hay que mantener la tranquilidad", insisten los representantes de los trabajadores de la prestigiosa firma gallega de moda infantil. Entre la documentación que solicitan los sindicatos están las cuentas del pasado 2017, junto con la memoria explicativa de los estados contables. Los responsables de la textil aseguraron que el ejercicio acabó con ganancias.

Con la parada temporal de la plantilla encargada de la producción Pili Carrera buscaría aliviar ese momento de falta de liquidez que, evidentemente, frena el crecimiento del negocio. Aunque la duración del ERE es una de las cuestiones más importantes que quedan por tratar, fuentes consultadas por FARO aseguran que la compañía habla de un máximo de 100 días que se repartirían en dos fases y en rotación de la plantilla, de tal manera que cada trabajador estaría en impás unos 45 días. Se habla de un primer paro desde finales de este mismo mes de marzo o principios de abril y otro en otoño, a partir de octubre.

La mesa de negociación aprobó ayer el calendario para seguir hablando. Las dos partes volverán a encontrarse el próximo lunes.