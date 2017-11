La federación gallega de metal e industria de UGT, bajo la dirección de una gestora

La macrofederación de Metal, Construcción y afines, Industria y trabajadores agrarios de UGT Galicia (FICA-UGT) se estrenó el 10 de marzo tras la unión de dos de los principales brazos del sindicato, pero ya no está bajo el mandato de la ejecutiva elegida entonces. Es una gestora comandada por Manuel García Salgado la que, desde mediados de octubre, la encargada de llevar las riendas tras la dimisión del líder electo, Javier Carreiro. La organización sindical ha evitado que este vuelco en FICA saliera a la luz, como han confirmado varios de sus delegados a este periódico. "Estamos buscando vías de solución rápida y no queremos que nada nos lo impida", asienten las mismas fuentes. FARO ha tratado de contrastar esta información con Carreiro y Manuel García Salgado, sin éxito.

De acuerdo a las fuentes consultadas el ex secretario general presentó su dimisión por "motivos personales y de salud". "Al no tener el comité electoral constituido" la dimisión de Carreiro tuvo que suplirse con una gestora, una versión que no comparten otros miembros de la organización sindical. La macrofusión de federaciones ha sido un proceso complejo en UGT, y en Asturias delegados del sindicato minero SOMA estudian una escisión.