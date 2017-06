El pescado quiere ser "trending topic"

En el mercado de la gran distribución hay modas y hay tendencias. Las primeras son pasajeras pero pueden ofrecer rentabilidad si el fabricante las satisface; las segundas son las que trazan la línea entre el éxito y el fracaso de un proyecto de negocio. España es uno de los países con mayor consumo per capita de pescado, pero que su población tenga el hábito de comerlo no implica que sea un negocio de plenas garantías. La adaptación del catálogo de productos de la industria a las necesidades y gustos del consumidor vertebró la primera jornada del Congreso Aecoc de Productos del Mar, que se celebra desde ayer en Baiona. "Los productos frescos son los que tendrán más barreras para vender en el canal online, pero irán cayendo", ilustró Rodolfo Vidal, de la consultora Kantar Worldpanel.

| Hábitos. Con la crisis aumentó el gasto en el canal de gran distribución porque se pasó a consumir más dentro de casa. La situación ha cambiado: "Crecer en volumen a nivel de sector es complejo porque la población no aumenta, así que tendré que robar mercado a otros", resumió Vidal. Así, se refuerza el foodservice en detrimento del canal tradicional, como el de las pescaderías, plazas y tiendas de congelados. Las compras vía online, aunque son todavía pequeñas en comparación con el resto de canales, se han duplicado desde 2012. "Cada vez se consumen más platos individuales y dentro del hogar: tenemos que adaptarnos a esta situación", resumió, con "formatos más pequeños". Profand o Fandicosta lo están haciendo ya.

| Nuevos actores. Entre los que roban para crecer destacan los establecimientos de hard discount (Mercadona, Dia, Lidl y Aldi), que han asumido cuota de mercado que antes retenía el canal tradicional, los supermercados e hipermercados. La cadena fundada por Juan Roig tiene una apuesta por los refrigerados y de libre servicio (envasados), y los datos muestran el por qué: los productos pesqueros envasados pasaron de representar el 38,7% del total comercializado en el primer trimestre de 2016 a un 39,2% en el mismo periodo del año en curso.

| Los seniors . "No debemos renunciar a los mayores de 65 años". Para Rodolfo Vidal es un target primordial teniendo en cuenta que representan casi el 30% de los hogares y que casi la mitad de su cesta de la compra de gran consumo es de productos frescos, nueve puntos por encima de la media. "Es un comprador más frecuente, realiza más actos de compra" y no tiene pereza (y/o dispone de más tiempo) a la hora de cocinar, de modo que no demanda productos ya elaborados.

| Los 'millennials'. Son el futuro, pero pequeño en cantidad (y perdiendo peso por el envejecimiento de la población) y menos aficionado al pescado. Consumen un 43% menos que la media de productos frescos, pero "no se pueden abandonar porque son los que más siguen las tendencias". ¿La clave para satisfacerlos? "Comodidad, precio y convenience", con oferta de productos elaborados, listos para consumir. Y, por cierto, están interesados en las marcas.