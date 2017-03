Las cajas han devuelto ya 9.000 millones por las preferentes y la OPV de Bankia

El ministro de Economía, Luis de Guindos, desveló ayer que las antiguas cajas de ahorros han devuelto 9.000 millones de euros en ayudas a través del pago a los preferentistas y de los reintegros del dinero invertido por particulares en la salida a Bolsa (OPV) de Bankia en julio de 2011. "Si no hubiera habido el rescate, no se habría podido devolver el dinero a los preferentistas ni cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la salida a Bolsa de Bankia, que nos llevó a compensar a los particulares que participaron", afirmó el ministro durante los Desayunos Informativos de Europa Press.



Para el ministro la inyección de capital que se hizo en las entidades afectadas tuvo como principal motivo el evitar que los depositantes tuvieran que asumir quitas para hacer frente al "agujero" de las antiguas cajas de ahorro nacionalizadas. "Si no se hubieran rescatado, la desconfianza que habría generado hubiera sido brutal", sostuvo.