El vino de Porto, contra las conservas de Pereira

El Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto es un ente público que tiene el objetivo de "promover el control de calidad y cantidad de los vinos [...] y la defensa de las denominaciones de origen Douro y Porto". En su opinión, que una compañía venda conservas de pescado bajo la marca Portomar atenta contra la imagen de los caldos portugueses, y por eso ha presentado una oposición formal contra su registro como marca comercial denominativa (el nombre, no el dibujo). La conservera es propiedad del Grupo Pereira desde el pasado mes de mayo, en una operación que FARO avanzó en exclusiva.

La entidad lusa considera que la palabra Portomar genera una confusión con la denominación de origen protegida o indicación geográfica de Porto, que se registró ante el Ministério da Industria e Energia en marzo de 1983, como consta en la documentación entregada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo, European Union Intellectual Property Office, antes conocida como OAMI), donde se deberá resolver este litigio. De momento la oficina ha aceptado a trámite la reclamación del instituto vinícola.

El 7 de julio fue cuando la conservera gallega, ya propiedad de Pereira, inició los trámites ante la Euipo para registrar tanto la marca figurativa (el dibujo, lo más reconocido en materia de branding, con letras en rojo que se superponen a un faro), contra la que no se formularon objeciones. Tampoco por parte del instituto portugués, y ahora la marca visual está formalmente concecida hasta julio de 2026. Pero no sucedió lo mismo con la marca no figurativa (la palabra Portomar).

El 12 de agosto la compañía, a través de la agencia Clarke, Modet y Cía, cursó la solicitu para el registro de la marca y recibió la comunicación de objeciones el 21 de noviembre. El Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (a través de un letrado, Pedro Sousa e Silva) ha remitido tres documentos que prueban, a su juicio, que solo ellos tienen derecho a utilizar Porto como marca. La conservera tiene como target un cliente gourmet con productos de alta calidad y presentaciones muy cuidadas. Además de conservas tiene un albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas.