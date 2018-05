Recepción al Monte Porreiro en el Concello por su ascenso a Superdivisión

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recibió en el Concello al equipo masculino del Club Tenis de Mesa Monte Porreiro, que acaba de lograr el ascenso a la máxima categoría de este deporte de nivel nacional, la Superdivisión. El entrenador, Nando Álvarez, y los jugadores Horacio Cifuentes, Nicolás Galvano y Nacho Fernández fueron felicitados por el rector municipal, que señaló que "é a primeira vez que un equipo de Pontevedra, e co nome de Monte Porreiro, está na élite do tenis de mesa do Estado e, polo tanto, merecía un recoñecemento da cidadanía e o alcalde os recibe en nome de todos os pontevedreses, orgullosos do éxito acadado". Además, también recordó que el equipo fue el primer clasificado de la liga de División de Honor, que ganó la Copa, en la que compitieron los 24 equipos de la categoría, y logró el ascenso.

El Tenis de Mesa Monte Porreiro hizo historia este año, ya que al éxito logrado por su equipo masculino se suma el del conjunto femenino, que también llegó a la fase de ascenso a Superdivisión. Son hechos que ayudan a crear base.

Nando Álvarez indicó al respecto que "estamos moi ilusionados" de cara al reto que supone competir en la élite del tenis de mesa nacional. Gracias al CTM Monte Porreiro, por Pontevedra van a pasar los mejores jugadores de España, una oportunidad única para disfrutar de este deporte a su máximo nivel.