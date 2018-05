La XI Carreira de Campañó tendrá prueba de relevos

La Asociación Cultural Deportiva Campañó, con el patrocinio del Concello de Pontevedra, organiza el sábado 26 de mayo la undécima edición de la Carreira Pedestre de Campañó, para la cual ya está abierto el plazo de inscripción a través de www.carreirasgalegas.com.

La competición comenzará con la disputa de las carreras de categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, pitufos y chupetes, con circuitos adaptados a cada categoría, todas en el entorno del Campo da Festa de Cabaleiro. La prueba absoluta empezará a las 18.45 horas en un circuito al que corredoras y corredores darán tres vueltas hasta completar 8.700 metros. Por primera vez, simultáneamente, habrá una carrera de relevos de equipos de tres personas, cada una dará una vuelta al circuito (2.900 metros).