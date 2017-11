Distinto partido con el mismo final

El tiempo de descuento fue de nuevo una película de terror para el Pontevedra. Los granates se dejan dos puntos ante un buen Fabril que propuso más y que consiguió en el minuto 92 contrarrestar los dos tantos de Añón en la primera parte.

Con una defensa de circunstancias penalizada por las lesiones, Luisito tuvo que recomponer la línea de cuatro alineando a Goldar en la banda diestra y con una pareja de centrales formada por Mongil y Bruno que no se veía desde las dos primeras jornadas en las que el Pontevedra alineaba tres centrales. David Castro llegó finalmente a tiempo para ocupar el perfil zurdo y Álex Fernández sustituyó a Kevin.

El partido comenzó con un ejemplo de lo que pretendía ser el juego del Fabril en este encuentro. Pérdida de Prosi en el centro del campo y verticalidad y velocidad arriba de los visitantes para poner en poner en apuros a Edu con hombres de una velocidad endiablada como Jardel, Borja Galán o Pinchi.

El Pontevedra llevó el peso del juego contra un filial que esperaba su oportunidad en los repliegues. La primera oportunidad con peligro local llegó a través de un disparo lejano de Etxaniz que golpeó en un defensor y se fue envenenando hasta dar un susto al ayer portero fabrilista, Francis.

Los de Luisito estaban cómodos y mantenían a su rival controlado y así llegó el primer tanto del partido. Jugada personal de Jorge, que pisa área y es derribado por Francis en el uno para uno. El sexto penalti de la temporada para el Pontevedra en casa los transformó, quién sino, David Añón.

El Fabril no tardó en restaurar las tablas. Fue en un centro de Romay que golpeó en Mongil y se fue cerrando para que Jardel metiese la puntera en el segundo palo e hiciese imposible la estirada de Edu. Con el gol el Pontevedra se quedó algo aturdido y los de Rubén Comendez aprovecharon la situación para comenzar a tocar con peligro, sin que consiguieran tirar no obstante entre los tres palos.

Y en estas, llegó el segundo tanto pontevedrés al filo del descanso. Tras un balón disputado por Etxaniz en el centro del campo, Álex González consiguió llegar hasta línea de fondo y poner un pase atrás que no alcanzaron a rematar ni Etxániz ni Jorge pero que Añón entró como un avión desde atrás para anotar y volver a poner a los lerezanos por delante. Era su noveno tanto de este curso.

Vuelve el sufrimiento

Si la primera parte fue de un mayor control y escasas concesiones al rival, en la segunda al Pontevedra le tocó saber sufrir, algo para lo que en Ponferrada se sacaron un doctorado el pasado domingo. Con el guión totalmente diferente al del inicio de partido, al Fabril optó por llevar la manija del encuentro. Fue en estos momentos en los que volvió a emerger la figura de Edu. El mejor jugador granate en el mes de octubre siguió demostrando que está a un nivel excelso y salvó al equipo hasta en cuatro oportunidades claras.

Con un Pontevedra prácticamente inédito en ataque, Coméndez puso a toda su artillería ariba y Pinchi, Borja Galán o Uxío tuvieron en sus botas el empate en sendas oportunidades muy claras que solventó el meta local. Pero el Pontevedra está lejos de poder tener un final tranquilo en esta competición y de nuevo en casa se volvió a repetir el guión del Toledo o de la pasada jornada en Ponferrada. Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe y ayer fue Pinchi quien culminó una gran jugada de Ismael Díaz por banda izquierda para castigar de nuevo al Pontevedra en el tiempo de descuento haciéndole perder dos puntos. Ya son 5 puntos los que los de Luisito pierden después del minuto 90 en esta campaña.