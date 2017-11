El Pontevedra, a despejar fantasmas

El Pontevedra no quiere ni oír hablar de fantasmas en el Día de Todos los Santos. El conjunto granate pretende despejar cualquier atisbo de paralelismo con el inicio de liga con un nuevo triunfo en casa que le permita olvidar la trágica y dolorosa derrota en Ponferrada de hace apenas tres días.

No hay nada mejor tras un golpe tan duro que tener la oportunidad de reponerse cuanto antes. Y esa opción es la que precisamente se le brinda al cuadro local en el encuentro de hoy, en horario típico y día atípico, ante el Deportivo Fabril.

El equipo lerezano buscará su cuarto triunfo consecutivo como local para seguir cimentando una escalada en la tabla que se ha visto frenada por sus dos últimos tropiezos a domicilio. Ese par de derrotas se unieron al que quizá fue el peor encuentro liguero en cuanto a juego: la victoria contra el Coruxo en el partido de hace dos domingos en Pasarón.

Por todo ello, el Pontevedra saltará hoy al césped sabedor de la importancia de ganar, pero sobre todo de ofrecer un fútbol cercano a las señas de identidad que ha caracterizado siempre a los equipos de Luisito.

No ayudarán para completar la difícil misión las bajas con las que cuenta el técnico teense. Kevin Presa es ausencia confirmada tras la sanción impuesta ayer por el Comité de Competición a raíz de la doble cartulina amarilla que vio en Ponferrada.

Mientras, Miguel Muñoz, Adrián León y David Castro son dudas. A esas incógnitas se le suma la baja segura de Jimmy, que cierra el círculo de una línea defensiva en cuadro.

Tampoco llega con la enfermería vacía el Deportivo Fabril. Rubén Coméndez, que subió del Juvenil A al segundo equipo de forma interina tras el ascenso de Cristóbal Parralo a Primera División, no podrá contar con hombres importantes como One, Bicho o Luis Fernández. Tampoco se prevé la presencia de Edu Expósito, ya habitual con la primera plantilla.

Pese a ello, el Deportivo Fabril llega como líder de la categoría y tan solo el empate 0-0 ante el Guijuelo de la última jornada le hizo cortar la racha de siete victorias consecutivas.

Copa Federación

Además, el Pontevedra conoció ayer a su rival en los dieciseisavos de Copa Federación. Será el Rápido de Bouzas, club que lo eliminó hace un par de temporadas de la competición. La ida se celebrará el 30 de noviembre en el Baltasar Pujales. La vuelta, el 14 de dicmebre en Pasarón.