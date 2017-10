A la zona alta se llega por Pasarón

Comenzó muy mal, le dio la vuelta a la situación, pero la derrota en Majadahonda cortó la buena racha. El Pontevedra se enfrenta ahora a un partido clave para engancharse a la primera mitad de la tabla ante un Coruxo que se presume como un rival idóneo por entidad para medir el potencial granate.

El equipo de Luisito, que el pasado viernes cumplió un trienio como entrenador del club, quiere dar de nuevo un paso al frente. Decía el capitán Edu Sousa tras el choque en el Cerro del Espino que no había que dramatizar con la derrota porque el curso pasado, el Pontevedra acabó cuarto pese a no lograr grandes resultados a domicilio. El buen hacer del conjunto granate en casa fue clave. Y para ello, debe mantener el paso que ha cogido en Pasarón.

Para poner en más problemas al Pontevedra de lo que lo hicieron San Sebastián de los Reyes y Real Madrid Castilla llega un Coruxo que se sitúa en el ecuador de la tabla, con 13 puntos. Son tres más que el conjunto granate. El equipo olívico ha comenzado la temporada manteniendo la línea irregular de los últimos cursos, que le ha permitido transitar con pocos problemas en la categoría. Sin aspirar a grandes cotas, pero sin sufrir.

El equipo de Rafa Sáez tan solo ha conseguido una victoria a domicilio. Pero lo hizo ante un Rayo Majadahonda que dejó una grata impresión contra el Pontevedra. Ferrol, A Coruña y Navalcarnero fueron las plazas de donde el cuadro vigués se fue de vacío.

Compromiso social

Más allá de por el interés deportivo, el Coruxo buscará el triunfo para dar una alegría a su masa social, afectada por los incendios que asolaron Vigo. El club dirigido por Gustavo Falque, que vio afectado el entorno de su ciudad deportiva, dio un ejemplo de compromiso social al abrir el campo de O Vao la noche del pasado domingo para los damnificados por los fuegos.

No ha sido una semana fácil para el entorno del club vigués, que prepara algún acto en recuerdo de la tragedia medioambiental para los prolegómenos del encuentro.

En lo estrictamente deportivo, el Coruxo llega a Pasarón sin el central exgranate Adrián Pazó, con un esguince de tobillo. Sí estarán, aparte de Sáez, los viejos conocidos Campillo, Quique Cubas y Pibe.

Por su parte, Luisito no podrá contar con Jimmy. Mientras, Añón y Álex González han estado entre algodones toda la semana y su concurso está en duda.