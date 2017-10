Rafa Sáez: "Ha sido una semana complicada, los incendios nos han afectado"

Rafa Sáez visita este domingo Pasarón por tercer año consecutivo con el Coruxo, equipo que nunca ha conseguido ganar antes al Pontevedra y que llega con una trayectoria muy similar a los granates. Los dos equipos esperan hacer del derbi un punto de inflexión para consolidarse en la zona media/alta de la tabla.

- Los acontecimientos extradeportivos han convertido esta semana en muy diferente para ustedes

- Evidentemente ha sido complicada por los acontecimientos que han asolado a Galicia en general y muy en particular a la parroquia de Coruxo, en los lugares en concreto de Fragoselo, que es donde nosotros centramos nuestra actividad deportiva. Los incendios han afectado a personas que están vinculadas al club y a vecinos, personas que nos tocan muy de cerca a todos por vecindad y una amplia parte de ellas están vinculadas de una manera u otra al Coruxo.

- El club suspendió muchos entrenamientos de las categorías inferiores. ¿Se ha visto afectado también el planning deportivo de la primera plantilla?

- Nos ha afectado totalmente porque nos hemos visto privados del uso de nuestras instalaciones habituales y nos hemos tenido que desplazar al lugar de San Miguel de Oia, donde el equipo local nos permitió el uso de sus instalaciones y pudimos hacer las sesiones de entrenamiento. En cualquier caso, el poder trabajar de mañana como habitualmente hacemos, nos facilita poder encontrar lugares donde trabajar porque a estos niveles en la mayoría de los casos la ocupación de los campos de fútbol esta prácticamente al 0% por la mañana.

-¿Tienen pensado hacer algo especial para el partido del domingo?

-Desconozco si ha habido contactos a nivel institucional, pero en lo que compete a los jugadores sí tenemos intención de hacer algo que simbolice nuestra solidaridad con todas las víctimas, tanto las que han perdido su vida como las que han perdido sus propiedades, y también para dejar clara nuestra repulsa contra esta plaga de incendios.

- Ya centrados en lo puramente deportivo ¿qué espera del partido de Pasarón?

- Nos vamos a enfrentar dos equipos que llevamos una trayectoria en esta parte de temporada un tanto paralela. Hemos tenido nuestros picos de malos resultados y recompuesto la situación con otros buenos, para caer después otra vez en los malos? Creo que irregular es la palabra precisa del comportamiento futbolístico que llevamos. El reflejo de todo ello es la situación a la que llegamos en la clasificación, ambos estamos en la parte media de la tabla y prácticamente con los mismos puntos. El equipo que gane el domingo va a salir reforzado para afrontar este final del primer tercio de liga. En ese sentido yo espero que va a ser un partido muy disputado, todo muy igualado de entrada.

- Nada que ver con el partido que se vio en pretemporada en Moraña.

- De lo que a nuestro rendimiento se refiere, no tiene ningún parecido. Aquel partido para nosotros fue el segundo de pretemporada y nos cogió en fase preparatoria. Desconozco qué tipo de referencia tendrá para el Pontevedra ese partido, pero para nosotros no vale ni para bien ni para mal, no es referente de ningún tipo.

- Dos equipos con muchos cambios ¿le sorprende dónde se encuentra uno y otro equipo en la clasificación o era algo de esperar tras tantos cambios?

- Como todos los años nosotros hemos sufrido una remodelación muy amplia de plantilla. Este verano han sido 12 caras nuevas y no se puede decir que hiciésemos una pretemporada espectacular, hemos ido dando bandazos y poco a poco la propia competición nos puso en el punto de preparación que no tuvimos en el periodo preparatorio. Todavía nos queda bastante para engarzar el equipo y encontrar la línea de juego que queremos plantear. Por lo que le he visto al Pontevedra, el caso es bastante parecido porque han perdido a jugadores muy importantes y los que llegan también necesitan un tiempo de adaptación. Los dos equipos estamos en un clarísimo proceso de evolución y creo que con tendencia a mejorar notablemente.

- Siendo resultadista se podría decir que el Coruxo tiene un problema de gol ¿es correcto?

- Es un dato objetivo, llevamos 6 goles en 9 partidos, por lo tanto tenemos cierta dificultad para conseguir gol y eso no se puede discutir. Hemos ganado tres partidos por 1-0 y eso quiere decir que no tenemos facilidad de encontrar portería, pero tampoco eso es un sinónimo de que no seamos un equipo de ataque o que no genere ocasiones, pero a la hora de materializarlas sí es verdad que nos está costando bastante. En cualquier caso nosotros no somos un equipo que vaya a los campos a especular con los resultados, no tenemos una estrategia ultradefensiva, nos gusta jugar el partido abierto y jamás renunciamos al juego de ataque.