Viéitez amplía su reinado

Alexis Viéitez reina en Galicia por segundo año consecutivo. El piloto pontevedrés logró el pasado domingo en la Subida a Estrada un nuevo título del Campeonato Gallego de Montaña.

Lo hizo, eso sí, con mucho sufrimiento, después de un mal sábado en el que no pudo correr todas las mangas por un problema en el coche. "Es cierto que tuvimos dudas. Sufrimos mucho, pero al final salió todo bien. Teníamos un motor nuevo en el coche y el sábado no lo pudimos probar del todo, así que el domingo salimos con muchas incertidumbres", explica Alexis Viéitez.

No ayudó a templar los nervios del piloto y su equipo el hecho de que la última jornada del rally amaneciese con un tramo de la carretera bañado de aceite. "La organización acortó el circuito. Nosotros salimos sabiendo que teníamos que no romper para hacer tiempo y además, hacer una marca relativamente buena. En las rectas íbamos cruzando los dedos para que no rompiese nada", reconoce el piloto pontevedrés.

Viéitez se proclamó campeón con cuatro victorias (Santa María de Oia, Pontevedra, Ponte Caldelas y Cerdedo-Cotobade) de ocho posibles. Todo lo que no hubiese sido un final con él como campeón, hubiese resultado injusto. "Es cierto, pero hay otro rival que corre mucho y estaba al acecho de cualquier fallo nuestro", recalca Alexis.

Saltar a España

Ahora, con dos reinados ya en Galicia, el piloto no esconde que le gustaría dar el salto al ámbito nacional. Pero prefiere no hacerse ilusiones, porque para ello sería necesario que apareciese "un patrocinador potente". "Es lo duro de este deporte. La economía prima más que el talento. Pero los títulos están ahí", resume con orgullo.

Si este año no puede cambiar de competición, Alexis tiene claro que seguirá preparándose y mejorando para lograr su tercer título gallego. No hay mal que por bien no venga.