"El talento de los chicos acabará emergiendo en una liga que es muy difícil"

El entrenador del Real Madrid-Castilla, Santiago Solari, considera que pese a la derrota, sus jugadores "se han entregado y han hecho muy buen partido en muchas zonas del campo y creo que hemos merecido más". "Es una pena porque los chicos trabajan, trabajamos bien pero esto es parte del aprendizaje y los chicos tienen que comprender que el único camino es este: la entrega y hacer el mejor fútbol posible", explicó el técnico del filial madridista, quien está seguro que "el talento de los chicos acabará emergiendo en una liga muy difícil".

Solari destacó algunas facetas del juego del Pontevedra pero insistió en que ellos son un equipo muy joven y en formación: "el rival también juega y en muchos momentos adelantó las líneas y realizó presiones eficaces que nos obligaron a lanzar y luego no encontrábamos los apoyos y los segundos balones..., pero bueno, todo eso es parte del aprendizaje, de manejar los partidos y yo creo que va a llegar, ojalá que los resultados se vayan dando para que no perdamos energía y ellos no se frustren en este salto del fútbol juvenil al fútbol profesional, en donde los equipos no te regalan nada y todos juegan con un único objetivo que es el de la victoria". Solari aclaró que su equipo, no obstante, juega con varios objetivos; "competimos pero también formamos, tenemos un límite de edad y jugamos con un equipo que en su mayoría viene del juvenil". "Nuestro esfuerzo está puesto en utilizar esta competición para que ellos se terminen de formar; centro mis respuestas ahí porque eso es lo que hacemos y por supuesto que en ese camino queremos ganar y preparamos los partidos para ganar", finalizó.