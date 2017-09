- ¿Ha cambiado en algo la idea de juego esta temporada por el perfil de los nuevos jugadores o es la misma?

- Es obvio que hay jugadores nuevos y si tú renuevas el plantel, hay un periodo de adaptación. Estamos en el camino ¿quién dijo que era cuestión de un día? Nadie dijo que era sencillo que tantos jugadores se adaptasen. Éramos conscientes todos, que al haber tantos cambios iba a haber un proceso de adaptación.

- ¿Qué le diría a la gente, a los socios que van a Pasarón? ¿Paciencia?

- Evidentemente. Yo tengo muy interiorizada esa palabra, por situaciones que he vivido en el deporte y a título personal. Lo que quiero decir con esta es que la paciencia es muy importante y más en situaciones como esta. Parece que ahora somos malísimos y no es así. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos, seguimos siendo los mismos de siempre. Entonces, paciencia y tranquilidad. No estamos en la jornada 32 a cinco puntos de la salvación y con el agua al cuello. Estamos en una situación que queremos mejorar, tenemos margen de mejora y estamos poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo.

- ¿Cuesta mantenerse en la moderación y la sensatez en su deporte?

- En esto del fútbol? Es difícil, sí. Hace tres meses estábamos jugando un play off con Pasarón lleno y viajando a la Condomina ilusionando a mucha gente. Parece que de poca gente se acuerda. Es una cuestión del día a día, de ir poco a poco rascando y los resultados saldrán.