Aún queda mucho trabajo por hacer

El Pontevedra probó este domingo en Pasarón de su propia medicina. Esos últimos minutos que forjaron la temporada pasada la leyenda del "Pontevedra nunca se rinde" , remontando partidos en los minutos finales y haciendo soñar con que todo es posible a una afición que vio a su equipo entrar en el play off de ascenso, este domingo le arrebataron una victoria que ya acariciaban con la punta de los dedos.

El empate es especialmente doloroso, sobre todo por el esfuerzo que había hecho el equipo para lograr recomponerse a la remontada del Toledo al gol inicial y por la situación deportiva en la que llegaban los de Luisito después de tres derrotas consecutivas en liga y la eliminación copera. El punto conseguido no sirve para abandonar la zona de descenso, pero al menos se han empezado a ver en el campo algunas de las nociones de lo que el Luisito pretende hacer esta temporada.

Defensa clásica

Ya se pudo ver por primera vez en Cerceda y el domingo Luisito le dio continuidad a la defensa de cuatro hombres después de dejar a un lado el intento de jugar con tres centrales. El equipo juega ahora en ataque con dos hombres en el medio de la defensa y con tres en defensa, con un Adrián León muy incrustado en la línea defensiva. Todavía existen ciertas dificultades para que los laterales ayuden en tareas ofensivas, sobre todo desde la banda derecha.

Equipo muy largo

Ante el Toledo el Pontevedra no tuvo la posesión, pero se le notó menos nervioso con la pelota y trabajando mejor con la pelota. De igual forma todavía sigue existiendo mucho espacio entre la defensa y la línea ofensiva. El equipo está muy largo y la distancia entre líneas es en ocasiones exagerada. Con Adrián León muy metido atrás y sin ser Prosi un futbolista de excesivo derroche físico, Kevin Presa se ve obligado a abarcar mucho campo y hacer un derroche físico que la temporada pasada no era tan necesario. Esto se incrementó en la segunda parte tras la expulsión, si bien Luisito introdujo a Carlos Ramos poco después para dar oxígeno al canterano.

Forma física

Luisito admitió en rueda de prensa que el equipo se encontraba más cerca de lo que él quería pero que todavía les faltaba tiempo porque muchos jugadores no están aun al 100%. Los nuevos todavía están faltos de ritmo y acople y algunos de los que empezaron la pretemporada desde el primer día han pasado por problemas físicos. El de Teo recuperó este domingo a algunos de los que no pudieron aparecer en las últimas semanas como Jorge Hernández y espera tener la jornada que viene listos a todos los demás. Álex Fernández, Mongil y David Castro se quedaron fuera de la convocatoria. Una vez el grupo se encuentre con el tono físico deseado por el cuerpo técnico se empezará a ver el verdadero nivel de este Pontevedra. Aunque es cierto que con respecto a la primera semana de competición los granates han ido ganando en intensidad, el grupo todavía tiene que ir a más.

Vieja Guardia

Este domingo fueron precisamente los integrantes de la "vieja guardia" los que tiraron del equipo para conseguir el primer punto de la presente campaña. Bruno, Añón, Kevin Presa y Álex González fueron los artífices de que el equipo llegase al minuto 94 con opciones de ganar el partido. Edu no pudo hacer nada en los goles y Mouriño y Álex Fernández no pudieron aparecer, pero también fueron importantes en los partidos de la semanas anteriores.

Añón

Se está erigiendo como el faro del Pontevedra en este inicio de liga. Tira por el equipo y contagia al resto de sus compañeros con sus ganas y su orgullo cuando las cosas vienen mal dadas. Acabó el partido ante el Toledo desfondado y en su cara eran visibles las muestras de dolor por la victoria que se les acababa de escapar. En cuatro jornada ya ha anotado tres goles, los mismos con los que acabó la temporada al completo el curso pasado. Hasta que gente como Iván Martín, Berrocal o Etxániz empiecen a despuntar en ataque, el equipo precisa de sus goles para salir a flote.

Penaltis

Si el año pasado el hoy lateral del Mallorca, Javi Bonilla, era el encargado número uno en tirar los lanzamientos desde los once metros, esta campaña el trabajo está más repartido. Etxániz es el principal designado por Luisito para los penaltis y por eso lanzó el primero de la tarde en la cuarta jornada pero Añón tomó la responsabilidad en el segundo tal y como había hecho antes contra el Rápido de Bouzas. Prosi también es otro de los especialistas desde el punto de castigo.