Bonilla aún no descarta al Pontevedra

Javier Bonilla aún piensa en clave Pontevedra Club de Fútbol. El ex lateral izquierdo del club, con el que finalizó su vinculación al término de la temporada 2016-2017, no descarta la idea de firmar la propuesta de renovación ofrecida por la entidad granate.

El futbolista soriano asegura que todavía no tiene nada firmado con ningún otro club y nada ha cambiado con respecto a las últimas semanas. Es decir, solo desechará la propuesta granate en caso de recibir una oferta "importante". Es decir, de un equipo que el curso que viene compita en Segunda División A o, en todo caso, de un Segunda B "muy potente".

Bonilla reconoce que quiere definir su futuro "a partir del lunes y antes de que finalice el mes de junio". "Sé que aún es pronto y queda mucho verano, pero quiero estar también tranquilo sabiendo dónde jugaré el próximo curso antes de que se inicien las pretemporadas", comenta.

El futbolista ha esperado hasta la próxima semana porque hoy finalizan las fases de ascenso y todos y cada uno de los equipos de las tres primeras categorías tendrán ya claro su futuro. "Por ejemplo, el Racing de Santander todavía está jugando", explica.

A día de hoy, el lateral izquierdo señala que no tiene otras ofertas "sobre un papel". "Mi representante ha hablado con muchos clubes, pero no hay nada en firme. Una cosa es hablar y otra que te presenten una oferta en firme. Sí tengo del extranjero, pero no me iré otra vez", destaca.

Asimismo, sobre el supuesto interés del Numancia en él, Bonilla asegura que no se lo pensaría: "Ojalá. Para mí seria un sueño volver a jugar en el equipo de mi tierra". Pero, de momento, no tiene una propuesta concreta.

El Pontevedra se mueve

Mientras el soriano deshoja la margarita, el Pontevedra no se ha quedado parado. Desde el club no descartan ni mucho menos que se pueda reincorporar al equipo. La oferta de renovación sigue encima de la mesa. Al menos, hasta que logren firmar a otro lateral izquierdo. Pero también se ha recalcado que los futbolistas que no han aceptado todavía han perdido esa opción "preferente" para continuar.

El Pontevedra ha iniciado gestiones para contratar al zaguero Fernando Pumar, pero la operación es complicada porque al futbolista le restan varios años de contrato con el Real Murcia.

El ourensano es la primera opción para Luisito, que ya lo conoce de su paso por el Racing de Ferrol y ha hablado personalmente con él. Pero la operación no es sencilla y eso permitirá a Bonilla ganar tiempo para decidirse. Porque lo que Javier tiene claro es que el Pontevedra se está moviendo y lo entiende: "Es normal que estén buscando lateral izquierdo. Están en su derecho porque Luisito querrá tener al máximo número de jugadores cuando empiece la pretemporada".

El defensor admite que esta última semana no ha hablado con el preparador. "El viernes 9 hablé con el club porque se acababa el plazo, aunque Luis ya sabía que no iba a aceptar tan pronto. Luego hablé con él la semana siguiente. Pero esta última ya no", afirma antes de reconocer que su idea pasa por volver a contactar con el Pontevedra a partir del lunes. "Salvo que fichen a un lateral. Entonces no tendré que comunicarles ya nada", explica.

En una situación similar se encuentran Jacobo Trigo y Abel Suárez, los otros dos jugadores a los que el Pontevedra ofreció renovar y todavía no han respondido. En el caso del mediocentro canario, que ayer se casaba, la propuesta de renovación hecha por el club no le convenció en un principio y estirará sus opciones de encontrar acomodo. El club busca activamente un mediocentro de su perfil y en cuanto lo ate, se le cerrará definitivamente la puerta.

El caso de Jacobo Trigo es muy parecido. El futbolista de Baiona, que puede jugar como mediocentro o central y está muy bien considerado dentro de la disciplina granate tras su gran temporada, todavía no ha decidido su futuro. Considera que es "demasiado pronto" y apurará todavía unos días más antes de aceptar definitivamente una de las propuestas que tiene encima de la mesa, de clubes de Segunda B aunque algunas muy importantes en el aspecto económico.