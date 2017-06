David Goldar, un central experimentado

David Goldar ya comenzó a pensar en granate desde el momento en que llegó a un acuerdo de cara a la próxima temporada, así lo aseguró al señalar que "vengo con mucha ilusión al Pontevedra" y recordó que "es la ciudad en la que crecí, en la que tengo mucha gente conocida, pero además fue al primer equipo al que seguí. Siendo un niño mi abuelo me llevaba siempre los domingos a Pasarón, pues era socio desde hace mucho tiempo".

Afirma que "llego con muchas ganas de hacer un buen año, de disfrutar del fútbol hacerme merecedor de muchos minutos, sobre todo lo que quiero es que el Pontevedra pueda conseguir cosas muy bonitas".

Sobre su debú en Primera División y lo que significa jugar en Segunda División B, Goldar señala que "no considero que sea dar un paso atrás en mi carrera. Es cierto que en el Celta no se dieron las cosas como esperaba, no fue todo rodado, pero ahora estoy en un club importante, en un club que quiere crecer y en el que estoy dispuesto a echar una mano para conseguir los mayores éxitos".

Ante la posibilidad de haber podido ficha en otra etapa en el conjunto pontevedrés, el defensa afirma que "no se dio esa posibilidad. Está es la primera vez que hablé con Luisito, fue la primera vez que me llamó y pienso que es un buen momento para formar parte de este club. Me mostró su confianza y para mí eso es muy importante en el aspecto deportivo".

Sobre el proyecto que se está haciendo en el club señala que "me gusta. Desde pequeño mamé todo lo que se refiere al Pontevedra, lo viví de muy cerca, porque hay que recordar que vivo muy cerca, pues soy de Romai".

Con respecto a lo que espera de la próxima temporada, reconoce que "para nosotros se trata de un reto después de haber jugado el play-off. Tenemos que aspirar a todo lo que se pueda, pero hay que ir partido a partido y los resultados nos irán dictaminando por el objetivo por el que vamos a luchar. Lo que está claro es que no podemos pensar en otra cosa que no sea lo máximo para el Pontevedra".

En torno a la configuración de la plantilla asegura que "conozco a la mayoría de los jugadores y todos son muy buenos".