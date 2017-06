El club espera cerrar hoy el futuro de varios futbolistas

El Pontevedra espera cerrar durante el día de hoy el futuro de varios futbolistas que tienen ofertas en firme para continuar ligados a la entidad. Durante la pasada semana el club ofreció una oferta de renovación a 12 jugadores. De ellos, cinco respondieron antes de que se acabase el plazo. Afirmativamente lo hicieron Álex Fernández, Mouriño y Álex González. De forma negativa, Canedo, Loureiro e Íker Alegre.

Hoy les tocará el turno a Edu, Bonilla, Bruno, Jacobo Trigo, Abel Suárez y David Añón. Estos seis futbolistas todavía no se han pronunciado y durante este viernes deberán conversar con el club para tratar de llegar a un acuerdo. Porque a partir de esta noche, los que no hayan respondido afirmativamente pasarán a dejar de ser una prioridad para el Pontevedra, que comenzará a buscar sustituto en el mercado aunque sin dejar de contar definitivamente con ellos.

Varios de los nombres cuya continuidad está todavía en duda han dejado claro que el equipo granate es su primera opción. Es el caso de Edu, que confía en llegar a un acuerdo: "Yo quiero quedarme y el club quiere que me quede".

El guardameta, que tras la salida de Adrián Gómez, se convertiría en el primer capitán, espera poder cerrar hoy su acuerdo de renovación y encarar así su sexta temporada en el club, quinta en el primer equipo. "Creo que con esa cifra de años está todo dicho. Es como si a un delantero que marca 32 goles le preguntas si ha hecho buena temporada. Es evidente que sí. Pues conmigo pasa lo mismo. Estos cinco años anteriores me he entendido con el club", expone.

Por su parte, otro de los que asegura que el Pontevedra es claramente su primera opción es Bruno Rivada. El central comenzó como suplente pero Luisito apostó por él y este último curso se consolidó en la defensa.Para Bruno, que ayer regresaba a España tras unas vacaciones, el club granate es "la prioridad". "Siempre escucharé antes al Pontevedra que a cualquier otro. Mi idea es quedarme, pero también quiero que se me valore. Este año iniciaré un Máster en Santiago y me desplazo desde allí todos los días para entrenar. Es un esfuerzo", explica el canterano.

Para el redondelano "las posturas están bastante cercanas", ya que no hay una gran diferencia económica entre sus peticiones y lo que el club ofrece. "Si aceptan lo que pedí en la última reunión, que es bastante similar a lo que ellos ofrecían en un principio, estará hecho", finaliza.

Mientras, parece que otros como Bonilla, Trigo o Abel Suárez todavía no tienen previsto cerrar hoy su futro como granates, ya que esperan ofertas de Segunda.