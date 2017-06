Miguel e Iker desestiman la oferta del Pontevedra

El Pontevedra acumula dos bajas con respecto a la plantilla anterior tras desestimar Miguel Loureiro e Iker Alegre la propuesta de renovación que le realizó el club la pasada semana. Iker Alegre llegó la pasada temporada, pero una grave lesión le impidió demostrar todas sus cualidades, aunque en los cuatro partidos en los que participó en la liga logró dos goles.

Por su parte, el joven defensa que realizó una espléndida campaña, renunció a la oferta que le hicieron llegar Feáns y Luisito y que consistía en renovar por las tres próximas campaña. Los rumores de una posible marcha a un equipo de Segunda División se pueden confirmar en las próximas horas, ya que propio futbolista manifestó que "tengo varias cosas para estudiar, aunque por el momento no he cerrado ningún acuerdo con nadie. De momento trato de disfrutar de las vacaciones, pero también me gustaría saber en donde voy a estar en la próxima campaña".

Reconoce que Luisito trató de convencerle para continuar al señalar que "me transmitió su confianza y quería que me quedase un año más con él. Me decía que para mí iba a ser bueno jugar otra temporada en Segunda División B, pero ya le comenté cual era mi pensamiento. Le dije que las oportunidades no se pueden dejar pasar, ya que no se presentan muchas veces en la vida y quería aprovecharla".

En relación a la campaña que finalizó, el defensa asegura que "viví un año increíble en Pontevedra. Todo el equipo hizo una temporada espectacular y solo puedo decir que disfrute mucho jugando en el Pontevedra. A partir de ahora le deseo lo mejor, pues aquí me dieron la oportunidad de jugar en Segunda División B".