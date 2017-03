Yuri de Souza: "En Pontevedra pasé mis mejores años"

Hace ya ocho temporadas desde que Yuri goleó por última vez con la zamarra del Pontevedra puesta. En esta etapa que el brasileño y el club granate han pasado separados, las trayectorias de una y otra parte han sido prácticamente opuestas. Mientras que el Pontevedra fue cada vez a menos hasta acabar cuatro años sumido en el infierno de Tercera División, la carrera deportiva de Yuri no hizo más que ascender para ofrecer sus mejores años como futbolista en Ponferrada, siendo siempre uno de los referentes goleadores de Segunda División.



Yuri formó parte del conjunto pontevedrés durante tres temporadas en las que anotó 56 goles en poco más de 100 encuentros. Hoy es un símbolo para la Ponferradina, a la que volvió en el mercado invernal tras un año lejos del fútbol español para cruzarse de nuevo en el camino de los de Pasarón.



-El de este domingo es un partido muy esperado por ambos equipos en el que se ponen en juego mucha más que tres puntos.



- Sí. Es mucho más decisivo para nosotros que para el Pontevedra porque estamos a diez puntos de ellos y sabemos que es bastante difícil alcanzarlos. De todas formas la sensación aquí es que mientras hay vida, hay esperanza.



- Son muchos puntos de diferencia pero esta semana y la próxima, en la que los granates reciben la visita del líder, pueden ser decisivas para ustedes.



- Aquí todo el mundo afronta el partido de este domingo como una final para nosotros. No nos vale otra cosa que no sea ganar para recortar todos esos puntos al Pontevedra y tener todavía alguna posibilidad. Por todo ello lo vamos a afrontar como una final.



- Llegó a la liga en el mercado invernal y no ha podido por lo tanto enfrentarse al Pontevedra en Pasarón ¿qué sabe del equipo granate de esta temporada?



- Lo que sé es lo que me comentaron los compañeros, que es un equipo muy bien armado y que juega muy bien. Eso además es lo que viene demostrando todo el año, llevan de cuartos toda la competición y será muy difícil sacarlos de ahí. Lo están haciendo muy bien y por eso son ahora los que tienen más posibilidades de jugar el play off.



- ¿Qué queda en este Pontevedra con respecto al que dejó hace ya ocho temporadas?



- Tengo bastante amistad con mucha gente de ahí. Hace tiempo que no hablo con nadie del club, pero sé que tengo todavía allí muchos contactos como Secre o la presidenta Lupe Murillo. Hace dos años ya estuve ahí para ver el play off de ascenso del Pontevedra a Segunda División B y el club me recibió muy bien. Tengo ahí bastantes amigos y también bastante cariño por el club porque pasé por allí unos de los mejores años de mi vida como jugador y la verdad es que tengo bastante cariño por todo ello.



- ¿No le da la sensación de que la Segunda B en la que jugaba con aquel Pontevedra tiene más nivel futbolístico que la actual en la que hoy milita?



- Sin duda. No hace mucho que he hablado de esto mismo con algunos compañeros y no cabe duda que hace años la Segunda B era bastante más complicada. Teníamos bastante más nivel, pero en cualquier caso ya sabemos lo que hay porque somos todos conscientes de que todo cambió mucho en el fútbol y ahora los clubes pasan por más apuros económicos.



- ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de su etapa vistiendo la camiseta del Pontevedra?



- No podría quedarme con uno en concreto. Te diría que todos, pero principalmente lo mejor fueron los dos primeros años en los que compartí vestuario con mi hermano (Igor) y mi primo (Charles). Fueron años en los que nos faltó solo alcanzar el ascenso porque durante toda la temporada estábamos siempre arriba de la clasificación, haciendo grandes campañas y marcando muchos goles. La gente estaba toda a un gran nivel tanto nosotros tres en ataque como todo el equipo que había por detrás. Teníamos una plantilla espectacular y la gran pena fue no ponerle la guinda logrando un ascenso que se nos resistió siempre.