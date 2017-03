Cuarto MVP de la semana para Cain en la victoria de Lleida

Las cosas se ponen un poquito más difíciles para el Marín Peixegalego en lo relativo a salvar la temporada y permanecer un año más en LEB Oro después de que, a pesar de haber hecho sus deberes en Lleida, tanto Clavijo como Magia Huesca ganaran el sábado sus correspondientes partidos.



Los marinenses cuajaron un excelente partido ante el Força Lleida, probablemente el mejor de la presente campaña junto al inaugural ante el Melilla, pero el esfuerzo no tuvo su recompensa y con cinco jornadas por disputarse los marinenses siguen teniendo que recortarle dos victorias al Huesca y tres al Clavijo si quieren consumar la salvación.



En esta victoria en tierras catalanas el jugador interior norteamericano, Jason Cain, fue pieza fundamental para los peixiños. Sus 22 puntos y 12 rebotes, sumados a otras estadísticas favorables, le han servido para acumular una valoración global de 32 puntos con la que se ha hecho con el premio al jugador más valioso de la semana en LEB Oro.



Este premio individual es ya el cuarto del jugador del Peixegalego en lo que se lleva disputado de liga, nadie en esta temporada acumula más distinciones semanales que el en esta campaña. Si bien uno de sus MVP lo ha conseguido de forma compartida.



Cain llegó este verano para ser uno de los referentes en el juego marinense, pero no ha conseguido encontrar una línea de regularidad constante con la que ayudar al equipo a cosechar más victorias. Esta temporada el estadounidense promedia once puntos y 5 rebotes por encuentro, números por debajo de los conseguidos hace dos campañas cuando vestía la casaca naranja del Basket Coruña.