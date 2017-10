"Todo puede pasar", señala Wass sobre su renovación pendiente con el Celta

Las negociaciones para la renovación del contrato de Daniel Wass continúan estancadas desde hace tiempo. El futbolista podría negociar su futuro con otro club a partir de enero de 2019. Equipos como Villarreal y, sobre todo, Sevilla, han mostrado interés por ficharlo. Al danés se le presenta la oportunidad de seguir lo pasos de su paisano Krohn-Dehli, que se marchó de Vigo al Sevilla con la carta de libertad en la mano, o repetir lo que él mismo hizo en el Évian, donde se declaró en rebeldía para forzar su fichaje por el Celta.

A pesar de que le resulta incómodo hablar de este asunto en público, Wass no rehuyó ayer las preguntas sobre su futuro, vinculado al Celta hasta junio de 2019. "No he vuelto a hablar con el club sobre el tema. Hay tiempo por delante porque me quedan dos años de contrato. Todo está en orden. Ahora no hay nada nuevo. Tengo contrato y estoy muy contento aquí. Eso es lo más importante para mí: jugar aquí. Todo puede pasar, incluso renovar. No necesito firmar un nuevo contrato porque quedan dos años. Sigo aquí y lo que quiero es jugar", insistió el centrocampista escandinavo al abordar su futuro profesional.

Otro frente que mantiene abierto Daniel Wass es con su selección, de cuyas convocatorias ha desaparecido desde que el curso pasado le pidiese al seleccionador que no contase con él porque necesitaba aprovechar los paréntesis por los compromisos de las selecciones para descansar de la intensa temporada que estaba viviendo con el Celta, inmerso en tres competiciones.

Dinamarca tendrá que jugar una repesca para ganarse una plaza para el Mundial de Rusia. Wass no quiere perderse la cita y espera que el seleccionador danés vuelva a contar con él, como centrocampista, no como lateral, como así lo ha considerado el técnico del combinado escandinavo. "Quiero jugar con la selección, pero mi cabeza está en el Celta. A alguna convocatoria no fui porque quería descansar. Creo que le pudo parecer mal al seleccionador que no fuese a alguna convocatoria, pero ya está", comentó Wass, antes de admitir que no habló con el seleccionador para reconducir esta situación.