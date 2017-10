Un domingo de empates mantiene al Arnoia líder

El Atletico Arnoia sigue conservando el liderato en solitario a pesar de que no pudo pasar del empate a un gol en su campo de A Queixeira ante el equipo relevación de la temporada, el Rante de San Cibrado das Viñas. Tampoco ganaron sus perseguidores. El Verín tuvo que pelear el punto cosechado en el campo del Vilariño en un partido donde las mejores ocasiones fueron para los hombres de Quino Iglesias.

El partido de la jornada que se disputó en el campo Monte da Aira, entre los equipos del Velle y A Peroxa, se saldó con empate a un gol. El Francelos no tuvo problemas para derrotar al Pontedeva por 3-0. El Monterrey y el Allariz hicieron tablas sin goles. El colista Viana sigue en picado y se vio superado en su campo por el Loñoá (1-5).El Sporting Celenova se vio sorprendido en el campo de San Rosendo por el A Valenzá (0-1), que supo defender con uñas y dientes el tanto que le puso por delante a los cuatro minutos, tras un remate de Guille a saque de falta. El Polígono de San Cibrao no pasó del empate con el Maside y el Antela no tuvo problemas con el Cortegada (3-0) y avanza hacia la zona alta de la clasificación.