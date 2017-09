"Fuimos un digno rival para un gran equipo"

El entrenador del Beluso se mostró muy satisfecho con el rendimiento de los suyos: "Fue un partido en el que la diferencia entre un escudo como el del Ourense y el del Beluso no se vio reflejado en el campo. Competimos de principio a fin en un partido con varias fases y fuimos un digno rival para un equipo echo para ir arriba. No me esperaba tener que levantar la moral del equipo tras un partido contra el Ourense".