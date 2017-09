El "Día da Bici" parte a mediodía de la Alameda do Concello

Las bicicletas llenarán hoy las calles de la ciudad de Ourense con motivo de la celebración del 33º "Día da Bici", una celebración lúdica y deportiva con mucho arraigo y con una multitudinaria participación popular bajo el lema "La Bici te da vida ¡úsala!". En los últimos días centenares de personas se han inscrito en la carpa instalada en la rúa do Paseo, por lo que podrán optar a las bolsas de regalo y a los sorteos, aunque la participación es abierta a todo el mundo. La salida de la prueba será a las 12.00 horas desde la Alameda do Concello. El itinerario llevará a los ciclistas por Marcelo Macías, Avenida de Portugal, Ervedelo, Progreso, Pardo de Cela, Ponte do Milenio, Xesús Pousa, Eulogio Gómez Franqueira, Río Arnoia, Avenida de Santiago, Avenida das Caldas, Vicente Risco, Ponte Nova, Curros Enríquez, Sáenz Díez, Don Bosco, Progreso para acabar de nuevo en la alameda.