Los ourensanos concluyen su participación en el Europeo

Muchas esperanzas pero pocos resultados en los campeonatos europeos de ajedrez por edades celebrados en Rumania. La expedición española solo logró una medalla de bronce, por parte de la aragonesa Marta García en la categoría sub 18 féminas, con un total de 6,5 puntos y empatada con la segunda clasificada.

También en la competición para féminas, en la categoría sub 16 la gallega Mireya Represas, con 6 puntos en su casillero, fue 15ª clasificada. En sub 14, Marta Eizaguerri, con 6 puntos, se hizo con la octava posición, mientras que en sub 10, Paula Suárez, de Vilagarcía de Arousa, acabó en el puesto 50 con cuatro puntos. La ourensana Pura Diéguez fue la 87ª clasificada con dos puntos.

En lo que respecta a la categoría de hombres, en sub 18, el leonés Miguel Santos, con 6,5 puntos, se hizo con la quinta plaza, empatado con el tercero y el cuarto. En sub 16, el catalán Ayats, que sumó cinco puntos, logró el puesto 40º.

En cuando a la sub 14, el sevillano Lance Henderson, con siete puntos, fue cuarto clasificado y empatado con el segundo y el tercero. En esta categoría competía el ourensano Martín Gómez Carreño, que con cuatro puntos se clasificó en el puesto 76º.

En sub 12, el primer español fue el vigués Rubén Fernández con 5,5 puntos y el 33º clasificado. En sub 10, el tercer ourensano en liza, Benjamín Diéguez, con 3,5 puntos, se clasificó en el puesto 119º.

Por otra parte, se han disputado los cuartos de final de la Copa del Mundo de ajedrez y, una vez eliminado el vigente campeón del Mundo, Magnus Carlsen, y el excampeón Anan, el torneo queda muy abierto para el ruso Ivanchuk y el armenio Aronian, si no se cruzan antes de la final.