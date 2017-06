El COB prolonga la espera hasta el día 19

Camilo Álvarez, el presidente del COB Ourense Provincia Termal , esperaba que en el día de ayer el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, le transmitiese una solución después de la negativa de los otros grupos políticos en el pleno municipal de apoyar al equipo. Se pedía una aportación de 100.000 euros para solucionar los pagos pendientes que tiene y abordar posteriormente la inscripción antes del 30 de junio para seguir en la LEB Oro.

Sin embargo, el alcalde y el concejal de Deportes le comunicaron al presidente cobista que las gestiones seguían abiertas en varios frentes, pero que hasta el día 19 de junio tendría que esperar por una persona que se encuentra fuera para darle una respuesta definitiva. Aparte le indicaron que seguían abiertos más frentes, pero que tampoco le podían asegurar nada de manera definitiva.

El presidente del conjunto cobista ayer por la tarde ya no quería anticipar nada: "Los días pasan y no hay soluciones, y lo único que puedo decir es que si el día 30 de junio no tenemos el dinero, el club puede desaparecer. Vamos a seguir trabajando hasta el final por los aficionados".