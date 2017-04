Miguel Carballo: "El gol marca la diferencia en la clasificación"

El entrenador del A Peroxa entiende que les penalizó la falta de puntería: "La mayor diferencia en el partido es que, en la primera parte, ellos han tenido tres o cuatro ocasiones claras y han metido tres y nosotros tuvimos cinco y no metimos ninguna. Al final, los goles son los que marcan la diferencia en la clasificación y nosotros hoy hemos tenido ese hándicap". Miguel Carballo extrajo lecturas positivas del encuentro: "Para nosotros era un partido importante porque nos jugábamos zanjar la salvación. No ha podido ser, pero lo importante es que hemos recuperado sensaciones, sobre todo en casa, y que nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de generarle problemas a cualquier equipo de la clasificación".



El entrenador del A Peroxa reconoció por último que está vigilante con los descensos por arrastre de Preferente: "Esta jornada había un partido importante que le ganó el Francelos al Viana y se nos pone a seis puntos. El Cortegada volvió a ganar y no te puedes descuidar porque estamos todos en un pañuelo. Los cuatro últimos partidos de liga son fundamentales".