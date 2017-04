El COB da una zancada hacia el play-off

El COB Ourense Provincia Termal batió ayer a uno de los cocos de la liga, el San Pablo Inmobiliaria de Burgos, para subir la victoria 17ª a su contador, un paso de gigante hacia el play off de ascenso. Los de Gonzalo García de Vitoria, que venían de hacer un mal partido en La Rioja ante uno de los rivales de abajo, no completaron una gran actuación, solo a ráfagas y coincidiendo con la entrada en pista de los jugadores menos habituales.



Lo peor sin duda en el cuadro ourensano fue el promedio de acierto en los lanzamientos de 6.75, con un paupérrimo 8 de 35. Diego Kapelan hizo un 5 de 11, aunque sus tiros libres del final ayudaron a la victoria del conjunto cobista sobre un rival que dejó una mala impresión, bien por la buena defensa del equipo ourensano, bien porque estuvieron desacertados en una noche en la que el público arropó decisivamente a los suyos.



El COB y uno de los colíderes de la LEB Oro ofrecieron un primer cuarto desastroso en ataque, reincidiendo en las pérdidas de balón y erráticos tanto en el lanzamiento de 6.75 como en el juego interior. El partido llegaba al minuto 3 con empate a seis puntos. El más entonado en los cobistas era el pívot Dmitry Flis a pesar de sus fallos en el lanzamiento de tres. Los de Diego Epifanio, por su parte, no demostraban en este comienzo de partido ser un aspirante fiable a las plazas de ascenso a la ACB.



En el minuto 5, el base Christian Díaz colocaba el 8-6, pero el San Pablo Inmobiliaria empataba a 10 en acciones de Steinarsson y Huskic. Pese a un triple de Flis, viendo el mal juego que estaban ofreciendo los titulares de ambos equipos, primero el técnico local, Gonzalo García de Vitoria, metía en cancha al joven base Martín Rodríguez para dirigir, acompañado por Hittle, Tomás Fernández y Wright. El COB mejoró y un triple de Hittle podía el 18-14 en el minuto 10.



En el segundo cuarto, el cuadro ourensano parece entonarse un poco a pesar de los errores en el lanzamiento, pero el trabajo de Martín Rodríguez y el pundonor de Wright le permite a los cobistas llegar al minuto 18 con ventaja en el marcador, 24-20. El cuadro burgalés seguía sin dar una buena imagen y su entrenador también tuvo que hacer rotaciones, metiendo al cuarentón Jorge García y a Toncinic para que su equipo reaccionara, llegándose al 24-26. Una canasta de Fran Guerra y un triple de Kapelan colocaban el 29-26, pero una canasta de tres de Jorge García ponía las tablas al descanso.



Comienza la segunda parte y el COB se aprovecha de los errores del Burgos para destacarse 37-32, m.24. Intercambio de canastas y los locales siguen por delante con el buen hacer del joven base Martín Rodríguez, los puntos de Flis y sobre todo gracias a la irrupción de Diego Kapelan. En el m.28, el COB manda de cinco y tiempo muerto de Diego Epifanio, que veía como su equipo no carburaba. Entre el veterano Jorge García y el buen hacer de Huskic recortan diferencias para llegarse al minuto 30 44-41.



En el último cuarto llegaron los mejores minutos del Burgos y con un parcial de 0-6 le dan vuelta al marcador 44-47. El público empieza a apretar a pesar de que pesos pesados como Guerra, Mitrovic, Díaz no estaban atinados. En su lugar, la segunda unidad, los jugadores con menos protagonismo, tiraron del equipo. Flis no acertaba desde fuera, pero estaba fuerte por dentro, y una canasta y un triple de Kapelan ponen el 52-48.



En el rival, era Álex Barrera el que daba la réplica, 52-52. A falta un minuto y diez segundos, el COB se pone por delante 57-52 y un triple de Barrera acerca a los visitantes a dos puntos. Los nervios se apoderaron de los dos equipos y a 19 segundos Flis pone el 60-55. El Burgos no se da por vencido y a 2 segundo llega el 60-58. El público apretó y los tiros libres de Kapelan y Flis no dejaron marcharse el triunfo.