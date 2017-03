Al COB le quedan cinco finales para jugar el play-off

El COB Ourense Provincia Termal se juega en los últimos cinco partidos de Liga el mantener uno de los puestos para jugar los play off de ascenso a ACB. Y en los despachos el poder conseguir dinero para pagar , algo que le está costando mucho por parte de uno de los "dueños" del club el Concello de Ourense, que le tiene sin pagar las subvenciones de la temporada pasada y la del presente curso.



El presidente del COB, Camilo Álvarez, se reunió con los representantes del PP, PSOE, DO y OUeC para tratar la situación económica por la que atraviesa el club. El presidente pidió ayuda para poder hacer frente a todos los pagos del club con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, pero que están demostrando a lo largo de la temporada que es un equipo que le ha plantado cara a todos los equipos y que han llevado en letras de oro el nombre de Ourense por toda España. Pero sufre la desgracia de que el PP gobierna en minoría y no cuenta con el respaldo de las otras fuerzas políticas para dar el paso al frente, aunque es cierto que la Diputación ya le ha pagado dinero a cuenta de los 216.000 euros que le ha mantenido, pero del Concello aparte de no pagar tampoco saben la cantidad que le podrán aportar y si al final hay consenso entre todos los forman el gobierno municipal, algo que no se comprende por parte de los ourensanos que pagan religiosamente todos los años sus impuestos.



Ganar y esperar



Para alcanzar una de las 9 primeras plazas de play off para disputar el ascenso a la ACB el conjunto que entrena Gonzalo García de Vitoria es uno de los equipos que lo tiene más complicado. Pues suma 16 victorias y tendrá que afrontar en el Pazo Paco, tres partidos ante el Burgos, Quesos Cerrato Palencia y Breogán de Lugo que pelean por el ascenso directo. Y dos salidas ante equipos directos como el Cáceres y Lleida.



Una de las ventajas que tienen los ourensanos es que en el average en caso de empate a victorias, superan al Melilla Baloncesto, Palma Air Europa y lo pierden con el Leyma Coruña y a los equipos del Lleida y Cáceres en el Pazo Paco Paz, las victorias fueron para los cobistas (76-60) y Cáceres (79-55), respectivamente, a falta de los partidos de vuelta.



El viernes llega el Burgos



La primera piedra de toque para el COB llega el viernes que se enfrentan en Ourense al colíder Burgos, un equipo que ha ganado 20 partidos y perdido 9. El conjunto de Diego Epifanio a domicilio ha ganado 9 partidos y perdido 6. Le ganó a los equipos del Prat (65-73), Barcelona B (71-76), Calzados Robusta (72-79), Magia Huesca (61-68), Lleida (78-80, Tau Castelló (77-87), Marín Peixegalego (79-89) Y Araberri (70-87).



Y perdió con Breogán (87-76), Retabet.es (78-66), Leyma Coruña (83-76), Palma Air Europa (62-57), Oviedo (86-66) y Melilla Baloncesto (77-66).



Cuentan con una plantilla muy completa y con jugadores importantes que pueden resolver un partido en cualquier momento. Una plantilla larga que conforman los siguientes jugadores: Alejandro Barrera, Brandon Lee, Jorge García,Pecy Gibson, Goran Huskic, Alejandro López, Edu Martínez, Chukwnemeka, Aeguin Steinarson , Fedlip Toncinic y Javier Vega.



El COB Ourense Provincia Termal, está llegando a esta recta final del campeonato muy cansado y con muchos problemas físicos la mayoría de los jugadores y esto la están acusando en los últimos partidos, aunque el viernes tienen la oportunidad de dar un paso al frente si son capaces de derrotar al equipo burgalés, uno de los equipos más fuertes de la Liga.