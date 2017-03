Las infantiles del Nova Xestión Pabellón se quitan una espina

Derrota del equipo sénior femenino del Nova Xestión ante el líder, el Bm Culleredo, por un 28-34. Los errores del primer tiempo abrieron las primeras distancias, que las pabellonistas ya no darían reducido a lo largo del partido, llegando al descanso con un claro 10-16. La experimentada primera línea del Culleredo resultó decisiva en el juego coruñés en la primera mitad, junto con los errores en el pase con la línea de seis metros, aspecto en el que abusaron en exceso, provocando numerosas pérdidas. El juego ourensano mejoró en un segundo tiempo donde las figuras de Ana Bouso, con 11 goles, y la joven Bárbara Iglesias, con 8, mantuvieron al equipo local en la lucha hasta el final.

En lo que respecta a la jornada de la base, el cadete masculino del Nova Xestión Pabellón jugó los mejores 40 minutos hasta el momento. Llegaban a Grove sabiendo que era su última baza para conseguir plaza de ascenso, tenían que ganarle al Rasoeiro, el líder de la fase, algo que les llevó muy motivados al encuentro. Un inicio muy serio con un parcial de 0-6 para los ourensanos, con una gran defensa, seriedad en ataque y un gran acierto en la portería, hacían pedir tiempo muerto al entrenador local, para recolocar a su equipo. Poco a poco, los arousanos se acercaban en el marcador, pero los del Pabellón manejaban rentas de 3-4 goles, hasta que una exclusión tonta hizo que el bloque defensivo se rompiese y los locales se impusieran con un parcial de 0-4. A partir de ese momento, el partido se rompió, los nervios de los ourensanos, que veían cómo se les escapaba el encuentro, se empezaron a notar en lanzamientos solos contra el portero, por lo que en los últimos 10 minutos los locales resolvieron el partido, acabando el encuentro con un 41-32 en el marcador. Por el Pabellón, el máximo goleador fue Raúl Noguerol con 9 goles.

Por su parte, el equipo cadete de División de Honor sigue disfrutando y confirmando su mejoría de las últimas semanas venciendo en casa del Atlético Guardés con solvencia. Sandra Sánchez, en la dirección, y Bárbara, en el lateral como ejecutora, lograban perforar la defensa pontevedresa continuamente. Además, la actuación notable de la portería ourensana ayudó a la victoria final por 20-26. Las pabellonistas cerrarán la competición en casa ante el Chapela la semana próxima.

Las infantiles iban el sábado a jugar contra el tercer clasificado de liga,el Atlético Guardés, equipo que en la primera vuelta, en Os Remedios, venció a las de Ourense por 9 goles de diferencia. Las pequeñas del Nova Xestión, a pesar de realizar un partido bastante irregular, se llevaron un triunfo que les hace subir la moral, y se proclaman sin ninguna duda, como el equipo del club que mayor sorpresa dio esta temporada. El Nova Xestión Pabellón mandó en el electrónico durante todo el encuentro, pero no sería hasta los diez últimos minutos donde darían el golpe final. La jugadora mas destacada fue Lucía Tesouro, cada vez con más peso en su equipo. La baja de la mejor jugadora del Guardés, Ithaisa, favoreció también un partido mas cómodo para las ourensanas, que se traen dos puntos más, y lucharan por el quinto puesto la ultima jornada, que será el fin de semana que viene, ante el Chapela.

Los infantiles jugaron el sábado contra uno de los mejores equipos de la liga, el Club Cisne Colegio los Sauces de Pontevedra. Era el primer partido de Copa y los pequeños del Nova Xestión Pabellón entraron al partido bastante relajados, con una defensa muy floja, y con errores nada propios de ellos en lanzamientos de cara a portería, llegando incluso a fallar tres siete metros. El partido acabó con un 28-22 en el marcador, lo que supone la primera derrota de esta Copa, donde los pequeños del Pabellón aprovecharán para rodarse de cara la temporada que viene.

Las buenas noticias también llegaron desde las escuelas pabellonistas. El sábado por la tarde, antes del partido de los sénior, los pequeños del Pabellón Mariñamansa tuvieron su reconocimiento, por el campeonato de liga alevín y el subcampeonato de liga benjamín. Los pequeños, junto a su entrenador Jose, y acordándose de su entrenadora, Elisa, que está en estos momentos en EEUU, fueron ovacionados en el anexo, por los asistentes al partido, y pasando por el pasillo que les hicieron los jugadores sénior del Nova Xestión Pabellón y el Ártabro. Unos aplausos que los niños recibieron con mucho cariño y alegría, merecidos después de la buena temporada que realizaron.

Esta jornada se enfrentaban dos de las escuelas del Pabellón, el Vistahermosa contra el Otero-Couto. El jueves jugaban los benjamines, los mas pequeños de la categoría, en el Otero Pedrayo, donde la escuela dirigida por Rubén dio la sorpresa llevándose el encuentro. Esto suponía la primera victoria para el Vistahermosa, un equipo que empezó a rodar en octubre, con niños muy pequeños, casi todos de entre 6 y 9 años. El logro desató la alegría de padres, niños y entrenadores.

El sábado volvían a enfrentarse estos dos equipos, pero esta vez en categoría alevín, y otra vez, contra todo pronóstico, los de Rubén dieron la sorpresa y el equipo de Vistahermosa se llevó el encuentro. Una victoria que llega en el último partido de liga, muy trabajada y soñada en cada entrenamiento, donde el entrenador sabía que el resultado llegaría, pero aún no se la esperaba en esta temporada al no tener un grupo completo de alevines. Alegría desbordada nuevamente, que cierra la liga con la celebración y las sonrisas dibujadas en la cara de estos pequeños con sus primeras victorias.