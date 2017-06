Chapela: "Cuando me llamó el Cangas no tuve que pensármelo dos veces"

El Frigoríficos del Morrazo ha hecho oficial su primera incorporación para la próxima temporada. El elegido para sustituir a David García, tal y como anunció FARO el pasado 11 de junio, es David Chapela, central pontevedrés de 25 años que procede del Cisne de División de Plata,. Chapela (1,88 metros de estatura y 87 kilos de peso) se ha comprometido por un año, si bien el Cangas se reserva la opción unilateral de poder prorrogar el contrato del jugador por una campaña más.

Chapela se mostró muy contento por regresar a la primera línea del balonmano nacional y manifestó no haber tenido ni una sola duda cuando le llegó la oferta del Cangas. "Tenía muchas ganas de volver a Asobal y ni me lo pensé. Y si al frente está un entrenador como Pillo pues menos. Coincidí con él en el juvenil del Teucro, me hizo debutar en el primer equipo y tengo muchas ganas de repetir", asegura. El jugador, recién graduado en Ciencias del Deporte, rechazó la pasada campaña la oferta del Huesca "porque quería acabar la carrera". y fichó en el Cisne. Apostó y le salió bien, con un año espectacular en el que lideró a los suyos y finalizó siendo el octavo máximo realizador de la categoría, con 141 goles en 28 encuentros. "Necesitaba un cambio de aires y me salió todo redondo. Tuve un rol importante, asumiendo responsabilidades...", dice, para añadir que "me hacía falta esa explosión en cuanto a números y juego".

Y es que el prometedor jugador que se proclamó en su momento subcampeón de Europa y del Mundo con las selecciones española juvenil y júnior no acabó de cuajar como un hombre clave en el Teucro, frenando un tanto su progresión. "Yo también lo veía y por eso quise cambiar de aires, afrontar un reto diferente", asegura. "Estaba algo encasillado y en el Cisne volví a despertar. Ahora tengo mucha confianza y quiero seguir en esa línea", sentencia.

Chapela alternó con acierto en el Cisne los papeles de central y lateral, si bien en Cangas todo apunta a que su posición será más específica como director de juego. "De momento no me han comentado lo que quieren de mí, pero mis características son tanto de central como de lateral, puedo actuar en ambas, y si me traen supongo que será para aprovechar mis cualidades". Ahora llegará a una escuadra que finalizó la temporada en una dinámica positiva para acabar logrando la permanencia. "Se esperaba que el Cangas despertase antes o después y lo hizo. Fue una pena que hubiese sufrido tanta baja pero tenía que empezar a ganar. Y creo que se quedó en la Asobal porque claramente se lo merecía", afirma.

Sin David García y con otras cinco bajas puede decirse que el Cangas se renueva, algo que no afecta a la mentalidad de David Chapela. "Estaría ilusionado fuese el proyecto que fuese. Está claro que David es un jugadorazo y su baja se notará muchísimo. Habrá refuerzos, un nuevo proyecto y hay que compenetrarse para poder hacer un buen año", subraya.