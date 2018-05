Mariano: "Este escudo no se mancha"

Los jugadores del Estradense posan antes del partido con los equipos campeones benjamín y juvenil C.

Los jugadores del Estradense posan antes del partido con los equipos campeones benjamín y juvenil C.

El Estradense sufrió el pasado domingo un doloroso golpe en la pelea por el ascenso. Después de tres derrotas consecutivas los rojillos recibían a un Grove que ya no se jugaba nada pero que terminó logrando el empate (1-1) en el tiempo de descuento. Para el técnico Alberto Mariano fue un resultado injusto. "Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. Generamos mucho peligro y tuvimos ocasiones para matar el partido pero no lo hicimos y al final nos empataron en un rechace. Es algo que sabes que puede pasar pero lo cierto que es las tuvimos de todos los colores, a balón parado, en contraataques... Pero no entraron".

Mariano considera que, a pesar del empate, su equipo lo dio todo sobre el campo. "No les puedo decir nada a los chavales. Me consta que se han vaciado y el público lo vio así. El aplauso con el que nos despidieron lo demuestra. La verdad es que tenemos que estar muy agradecidos a la afición por el apoyo", explicó.

Este empate ha dejado a los rojillos en la cuarta posición a dos puntos del Atios, que es tercero; a tres del Porriño y a cinco del líder Ourense. A falta de tres jornadas los de Mariano visitan el próximo fin de semana al Atios, un partido que, de ganar, los colocaría terceros. El técnico señaló esta posibilidad, igual que el duro partido que tiene el Porriño en el campo del Moaña. "Cada vez tenemos menos opciones pero seguimos teniendo. Lo importante es levantar el ánimo e ir a Atios a ganar. Este escudo no se mancha. Seguiremos peleando hasta el final. Tenemos que pensar que si ganamos al Atios nos pondremos terceros", manifestó el entrenador. "Por ilusión y trabajo no va a ser", afirmó en el mismo sentido.

Mariano reconoció que los últimos resultados han sido un duro golpe para un equipo tan joven pero considera que el fútbol no está siendo "justo" con el Estradense. "Nuestro trabajo a lo largo de esta semana será intentar levantarnos mentalmente. El final de temporada no puede empañar el gran trabajo que han hecho", afirmó.

Copa Diputación

El Estradense ha retrasado al día 17 el partido de la Copa Diputación contra el San Adrián. El Estudiantil por su parte visita mañana a partir de las 21.30 horas el campo del O Grove. Son los únicos equipos de la zona que siguen vivos.