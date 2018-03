Manuel Brea gana el Máster estatal de Medina del Campo

Nuevo éxito para el bádminton estradense en el Máster absoluto de Medina del Campo, donde hasta cuatro deportistas del CB A Estrada se desplazaron para disputar un nuevo máster Sub 11 y Absoluto. El resultado mas destacado fue el oro conseguido por Manuel Brea en individual absoluto, consolidándose así en el número uno del Ranking Nacional con una nueva victoria en un torneo de primer nivel.

En dobles, la dupla formada por Alejandro Nogueira y Manuel Brea se llevaron el bronce tras un torneo con altibajos, donde no pudieron superar a Javier Sánchez y Javier Abian (Rinconada-Ibiza). Mientras, en la categoría Sub 11, el subcampeonato fue para Pedro Rey en dobles junto al ibicenco Yaidel Gil, y la medalla de bronce, también para Rey, en individual en otro torneo irregular para la pequeña promesa estradense, que deberá seguir trabajando para lograr una mayor consistencia en su juego. Con estos resultados, Brea se consolida en la primera posición del Ranking Nacional, la pareja Nogueira-Brea mantienen su tercer puesto y el pequeño Rey se afianza en el Top 10 de cara al Campeonato de España.

Como guinda a un fin de semana cargado de competición, se disputó en Ourense el Campeonato Gallego Sub 17, con cuatro medallas para el CB A Estrada. Destacó Natalia Murio, con la plata obtenida en individual, a la que sumó un bronce en dobles mixto junto al vigués Omar Vila. Almudena Vidal se llevó la plata en el dobles mixto junto al nevense Sergio García, y Alejandro Fernández el bronce en dobles masculino con el jugador herculino Gonzalo Reverte.

El próximo fin de semana el CB A Estrada tendrá cuatro torneos en su agenda, comenzando por el Circuito Gallego Sub 11 de As Neves. Le seguirá un viaje a Tordesillas para disputar un Máster Sub 15, y terminará en Portugal para competir en dos eventos internacionales, el primero de ellos en Caldas de Rainha (Internacional de Portugal Absoluto) y el segundo en Espinho, con el campeonato internacional de categorías inferiores.