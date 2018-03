Un espectáculo de 153 kilómetros

Después de promocionarse en Portugal y en la capital de Galicia, por fin ayer tuvo lugar la esperada presentación de la edición número 24 del Rali do Cocido en la sala de prensa del consistorio lalinense. El local se quedó pequeño para un acto en el que estuvieron presentes el alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, la secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, la diputada provincial, Chelo Besada, el presidente de la Escudería Lalín-Deza, Antonio Rodríguez Troitiño, el campeón de España de rallyes, Iván Ares, y los alcaldes de Silleda y Rodeiro, Manuel Cuiña y Luis López. Entre el público también se pudo ver al teniente de alcalde de Lalín y edil de Deportes, Nicolás González Casares, el jefe de la oposición municipal lalinense, José Crespo, y el director general de Disiclin, Javier Ramos. En el vestíbulo de la casa consistorial, desafiando al mal tiempo reinante, se expuso el Peugeot de Álvaro Méndez junto al que todos inmortalizaron el momento finalizada la presentación.

Marisol Pena, responsable de comunicación de la carrera, fue la maestra de ceremonias de un evento que dio comienzo con el pase de un vídeo promocional de la prueba que tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo en la comarca dezana. Pena introdujo a todos y cada uno de los parlamentos de los presentes en la mesa, empezando por el máximo responsable de la escudería organizadora. Antonio Rodríguez Troitiño recordó que la inclusión del rallye en el CERA "es un honor y un orgullo porque la fuerza de unos pocos hizo posible cumplir este sueño". Troitiño expresó su deseo de "mantener el alto nivel del año pasado" tanto en organización como en seguridad, y recordó que se trata de la prueba del campeonato de España con el presupuesto más bajo: 120.000 euros.

El mandatario de Lalín-Deza le pidió al responsable de seguridad de la carrera, Álex Moure, que explicara los pormenores de trazado del primer Rali do Cocido que alzará el telón del calendario español. Moure no dudó en calificar la prueba como "continuista y compacta" en relación al buen resultado de año pasado y a los 153 kilómetros del recorrido de la edición número 24. El responsable de seguridad recordó que las verificaciones técnicas y administrativas se llevarán a cabo en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis, que el parque cerrado seguirá en el Campo da Feira, la dirección de carrera en dependencias municipales y el parque de asistencia en las instalaciones de la Semana Verde de Sillleda. Además, recordó que habrá ceremonia de salida en la Praza da Igrexa, así como una fan zone donde los aficionados podrán admirar las novedades de las marcas presentes.

Novedades

Entre las novedades del próximo Rali do Cocido, Álex Moure destacó la ceremonia de entrega de premios en la Praza de Loriga, por cuyo podio pasarán esta vez todos los participantes en la prueba. También subrayó los 12,7 kilómetros del nuevo tramo de Carballeda y la aparición en el programa de una qualifying el primer día, después del shakedown, como las del Mundial, donde se podrá alterar el orden de salida en función de los tiempos conseguidos por los pilotos. El tramo espectáculo de Lalín de Arriba, que posiblemente mantenga el precio de la entrada con opción de un abono para los dos días, servirá para abrir y cerrar la carrera, y una de las tres pasadas de Saborida tendrá categoría TC Plus. Moure también explicó que la aparición del tramo de Carballeda responde a sus "buenos accesos", que en el de Rodeiro-Dozón habrá una chicane "espectacular", y que desde hoy se trabaja en la seguridad del Rali do Cocido para evitar contratiempos con los vecinos afectados por la cita.