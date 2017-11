Un líder hambriento

"Todavía no hemos hecho nada", afirma un Alberto Mariano que cada semana debe arengar sus hombres con el objetivo de no bajar la intensidad. "Debemos ser humildes y seguir trabajando igual", añade un técnico que lidera un Estradense de récord. Los rojillos mandan en la Preferente Sur siendo el equipo más goleador y menos goleado. Acumulan diez victorias consecutivas, un tramo de temporada en el que marcan más de tres goles por partido.

El Estradense amplió su buena racha el pasado domingo con una goleada, una más, esta vez ante el Erizana. El equipo dirigido por Alberto Mariano es en estos momentos una apisonadora con registros que sirven para escribir nuevos pasajes de su historia. Treinta puntos de treinta posibles son el balance en diez jornadas para el recuerdo. En este tramo de temporada, los rojillos han marcado 33 goles, lo que implica que marcan de media más de tres tantos por partido. En campo contrario, han recibido solo seis tantos. Estos números muestran la holgura con la que los estradenses están sacando adelante sus partidos, todos ellos, salvo el jugador en Beluso, decidos a su favor por dos o más goles.

El Estradense es en estos momentos el equipo más goleador de la Preferente Sur -y de la Preferente Norte- con 38 dianas en su cuenta. El segundo más goleador es el Beluso con 31 pero sus perseguidores en la tabla se quedan como máximo en los 27 del Ourense. Los números en defensa también respaldan la buena temporada del equipo de A Estrada, siendo el equipo menos goleado con 12 tantos en contra por los 13 del Atios. Estos buenos números responden a un líder que en estos momentos cuenta con seis puntos de ventaja con respecto al tercer clasificado pero sorprenden todavía más al examinar los resultados en la segunda y tercera jornada, con una derrota por 4-0 en el campo del Ourense y otra por 0-2 en casa contra el Bande. A pesar de esos malos registros en dos partidos, los rojillos mandan en las clasificaciones de goles. Cuentan además con un hombre en plena racha, el delantero centro Jorge, que ha marcado diez tantos en los doce partidos que ha jugado.

Alberto Mariano

El encargado de gestionar esta gran versión del Estradense es Alberto Mariano, un hombre que apuesta por mantener la calma y escapar lo máximo posible de los elogios por su gran inicio de temporada. "Todavía no hemos hecho nada. No va ni un tercio de la temporada", admite al tiempo que desvela su mensaje a la plantilla. "Solo les pido dos cosas. Una es que no se despisten y que no se dejen llevar por todo este tema mediático. La otra es que no bajen el listón. Si bajamos nuestro nivel vamos a sufrir porque no tenemos individualidades que saquen adelante un partido solos. Nuestra fuerza está en el colectivo. Eso es lo importante", explicó. "Debemos ser solidarios, agresivos e intensos. Si perdemos eso bajamos mucho nuestro nivel. Tenemos que seguir siendo humildes y trabajar como hasta ahora", añadió el técnico en el mismo sentido.

Mariano valoró también positivamente la actuación de su equipo ante el Erizana, un rival que considera no les generó peligro. "Hicimos un partido muy correcto. Solo en la primera parte tuvimos alguna fase de imprecisiones. Lo importante es que no encajamos goles y seguimos sumando. Es importante si llegan las vacas flacas". Mariano ya piensa ahora en la siguiente jornada, la visita al feudo del recién ascendido Campolameiro. "Es un equipo en la buena dinámica de la pasada temporada y que en su casa va a ser un rival muy complicado", manifestó.

Rotaciones

Una semana más, los estradenses comienzan su trabajo con la incertidumbre sobre el estado físico de muchos de sus jugadores. Vicente y Pignol sigue de baja por lesión, mientras que la participación de Arturo y Santi está en el aire por sus molestias físicas. Además, el choque ante el Erizana -en el que Juanín no pudo salir en el once por un proceso febril- dejó la lesión de Alberto Carballa, con un esguince. Todo apunta a que Mariano tendrá que recomponer una vez más su once, unas modificaciones que hasta ahora no se han traducido en un descenso del rendimiento. En trece jornadas el Estradense ya ha utilizado a 24 jugadores. Mariano ya aguarda a hacer debutar al 25, Esteban, una vez esté al cien por cien.