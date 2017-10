Isma: "El partido de Lalín se decidirá en los 7 metros y las desigualdades"

El Lalín Arena volverá a acoger mañana uno de los clásicos del Grupo A de la Primera Estatal entre el Embutidos Lalinense Balonmán Lalín y el Acanor Atlético Novás. Dezanos y rosaleiros llegan a la cita pugnando por hacerse con la primera plaza de una clasificación donde ambos mandan con autoridad. Isma Martínez, técnico del Acanor, aprovechó la mañana de ayer para visionar algunos de los partidos del equipo de Milucho. "Se ven vídeos cada semana, pero el Lalinense tiene una forma de jugar muy reconocible", explicó el entrenador de los de O Rosal tras repasar jugadas de su rival. Sobre lo temprano que llega esta temporada el duelo entre ambos conjuntos Isma piensa que "en la liga hay muy buenos equipos y vamos a tener que cruzarnos todos contra todos. Es cierto que somos los dos equipos llamados a estar arriba, y que es algo pronto, pero creo que tanto ellos como nosotros hemos enfocado la pretemporada hacia este partido".

Mientras se acerca la hora del importante duelo en el multiusos de la cabecera comarcal dezana, el entrenador del Acanor vaticina un duelo, como siempre, parejo. "Me espero un partido muy igualado, con dos equipos con ganas de correr porque es la filosofía de ambos, y con muchos goles, aunque esperaría que no porque eso significaría que estaríamos cortando el contragolpe del Lalinense. Se decidirá en los 7 metros y las desigualdades, seguro", sentenció un Isma Martínez que espera contar con todos sus efectivos, incluidos los tocado, pero que no se fía cuando le dicen que en el conjunto local afrontan la contienda con importantes bajas. "No sabes muy bien si creer que tienen tantas bajas. Nosotros lo preparamos como si estuvieran todos. Nosotros tenemos alguna gente tocada, pero si hay que forzar algún día es en jornadas como esta", añadió para justificar que mañana, incluso renqueantes, espera poder dar minutos a todos sus efectivos delante del cuadro de Milucho. "Esta semana pasaron por el fisio demasiados jugadores. No sabemos si la rodilla de Trigo seguirá dando problemas. También Kevin, Pichel y otros con cosas menores", especificó sobre un posible parte de bajas que a buen seguro no se producirá. Cabe recordar que los de O Rosal se reforzaron este año con el lateral derecho Nelson Espino, un viejo conocido del Acanor, que llegó procedente del Alarcos Ciudad Real, con el aval de máximo goleador histórico de la División de Honor Plata. Espino forma junto al extremo derecho Miguel Sío y el pivote Cuadrado los pilares de una plantilla de garantías diseñada para conseguir el ascenso.

En cuanto a que si le duelo de mañana podría dejar zanjada buena parte de la competición en la zona alta, Isma está convencido de que todavía queda mucha tela que cortar en una competición tan reñida. "Hay mucha liga por delante, y partidos y campos donde va a perder mucha gente. No creo que se pierdan tantos puntos como sucedió el año pasado, donde hubo tres o cuatro equipos que hicieron muchos puntos. Este año hay canchas que son muy complicadas", concluyó el técnico del Acanor antes de regresar a la sesión de vídeo.