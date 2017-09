Milucho pide concentración en el Lalinense ante el Seis do Nadal

El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín quiere prolongar esta tarde las buenas sensaciones de la primera jornada en O Porriño imponiéndose en su debut como local al Magope Seis do Nadal-Coia. Milucho espera que el ambiente de fiestas patronales que vive la localidad no afecte a los suyos -el encuentro se incluye dentro del programa de las Festas das Dores- y pedía ayer concentración a los suyos para evitar un disgusto por parte de los vigueses. "Las fiestas me dan un poco de miedo, pero es comprensible porque no son profesionales, llevan toda la semana trabajando y es normal que quieran divertirse", explicó en el entrenado rojinegro. En este sentido, Milucho añadió que "habrá que centrarse para que ese ambiente nos pase la menor factura posible en el partido".

En lo estrictamente deportivo, Martín, Pachi y Toño son las posibles bajas locales por culpa de lesiones o, también, por obligaciones laborales. Milucho también esperaba ayer valorar el estado de forma que presentará Gustavo, recién llegado de un viaje. El resto de la plantilla estará a disposición del pontevedrés, que trabaja para que los del Arena se curtan como equipo para poder optar a todo esta temporada en el Grupo A. Como viene siendo habitual, el máximo responsable del vestuario lalinista espera "poder imponer nuestro ritmo para llevar el partido a un marcador alto" y evitar caer en la trampa de los de Coia, que en la primera jornada empataron a 25 tantos en Vigo delante del Vilatrade Lavadores. "Ellos han renovado la plantilla con gente muy joven incluido al exlalinista Pedro Toimil", enfatizó un Milucho que también apuntó que el rival podría acusar la falta de experiencia propia de esa juventud.

Por último, el Arena también será escenario hoy de otro estreno. A partir de las 16.30 horas, las chicas del Coreti debutan en liga recibiendo a la SAR. Igualmente disputan esta tarde la segunda jornada de la competición oficial el Clínica Deza cadete masculino (16.00 horas) y el Clínica Deza juvenil masculino (17.30 horas), ambos delante del Balonmano Cisne de Pontevedra.