Matelo vuelve al CD Lalín para que "recupere la grandeza"

El Club Deportivo Lalín hizo oficial ayer su primer fichaje de la era de Manu Cerón. Se trata de un viejo conocido de la afición como el delantero Matelo, que regresa al Cortizo después de militar en Negreira, Barbadás, Escarión o el Agrupación Estudiantil. El delantero formado en las categorías inferiores lalinistas fue presentado ayer en el municipal por el presidente de la entidad, Marcos Torres. Además, el mandatario rojinegro también anunció las renovaciones de Leo y Manu Rego para la próxima temporada con el conjunto de la Primera Autonómica. La vuelta de Matelo al Cortizo forma parte de la apuesta que Manu Cerón ha hecho por contar con jugadores de la casa o de la comarca dezana para conseguir la ansiada regeneración que se busca desde la directiva.

Por su parte, Matelo manifestó ayer que vuelve al equipo de su tierra con la intención de "aportar todo lo posible para ese club recupere la grandeza dentro del mundo del fútbol". El delantero también reconocer afrontar su nueva etapa en el Lalín "con ilusión porque hace falta darle un cambio a esto". En cuanto a su marcha del Estudiantil, Matelo explicó que se fue del conjunto de Loimil de la mejor manera posible pero que "creo que es la hora de volver al Lalín" para ayudar a sacarlo del atolladero en el que se encuentra. El nuevo delantero del conjunto dezano indicó también conocer al entrenador recientemente llegado al club destacando que "lo que hizo este año en el Ourense lo hizo muy bien y a ver si lo repite aquí este año". Matelo subrayó que no sólo quiere aportar goles en su vuelta al Lalín. "Me gustaría aportar, sobre todo, trabajo y ayudar a los chavales, que es a lo que vengo, para que el Lalín siga contando con chavales de la zona en su mayor parte". Matelo espera contribuir a que "vuelvan a salir chavales de aquí para el Lalín, algo que no pasó en los últimos cuatro o cinco años". Además, el jugador reconoció que "en teoría" el objetivo de la próxima temporada es conseguir de una vez por todas el ansiado ascenso a Preferente Autonómica, pero también añadió que "espero que se consiga hacer un equipo para poder competir con los mejores de la categoría".

El club rojinegro tiene previsto seguir anunciando hoy nuevas renovaciones del equipo en víspera de la celebración, mañana, de una asamblea de compromisarios con marcado carácter económico.