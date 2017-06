- ¿Ve al Balonmán Lalín capacitado para meterse en la deseada fase de ascenso?

- Por supuesto. El Lalín en los últimos años siempre está capacitado por meterse entre los dos primeros. Tiene equipo para pelear por la fase. Esta temporada todavía no sé lo que va a pasar con la plantilla, si van a continuar todos o alguno lo deja. Estoy convencido sin embargo que vamos a tener equipo para estar ahí arriba un año más. Por lo que sé los equipos llamados a estar arriba también se están reforzando bien pero las opciones las tendremos siempre.

- En su caso llega a un equipo en el que encontrará mucha competencia en el puesto de central, ¿tocará adaptarse al puesto de lateral?

- Estoy para adaptarme a todo. No tengo problema. Jugaré donde me pongan. Es cierto que en el puesto de central hay bastante competencia pero este último año ya jugué muchas veces de lateral en el Teucro. Donde me pongan lo voy a dar todo.

- ¿Ya habló con Milucho en estos días? ¿Le dijo algo de lo que espera de usted?

- Sí, ya hablé con él la semana pasada y hablaré de nuevo con él estos días para saber como se organizará todo. En principio lo que me dijo es que quería que disputase minutos en toda la primera línea, aunque supongo que todavía es pronto para saber.