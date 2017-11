Gran Bretaña selecciona a Will Saunders para jugar contra Grecia y Estonia

Will Saunders ha aceptado de buen grado la posibilidad de defender la camiseta de Gran Bretaña.

El Xuven vuelve a hacer historia aunque con una noticia de carácter agridulce. Y es que Will Saunders ha sido seleccionado por Gran Bretaña para pelear por la clasificación de su país para el próximo Mundial de baloncesto a disputarse en China en 2019. Esto obliga al ala-pívot británico a marcharse mañana mismo para su país tras jugar esta tarde ante el Martorell en Pombal para concentrarse con su selección.

Saunders ha sido incluido en una lista de 16 jugadores para disputar el viernes 24 en Leicester un primer duelo ante Grecia y el lunes 27 desplazarse a Estonia. Desde el club cambadés se está trabajando en la posibilidad de que el jugador inglés pueda retornar a Cambados tras el partido ante Grecia para poder jugar al día siguiente, sábado 25 en Zamora, y retornar a su país para desplazarse a Estonia horas después de terminarse el importante partido para el Xuven en tierras castellanas.

En la lista de Gran Bretaña, además de Will Saunders, figuras jugadores que militan en Liga ACB como Dan Clark (Guipuzkoa Basket), Ovie Soko (UCAM Murcia), Luke Nelson (Real Betis) o Gabe Olaseni (Fuenlabrada).

Cabe recordar que este nuevo sistema de clasificación para las grandes citas de selecciones está generando una gran controversia en el baloncesto profesional, puesto que los clubes que militan en NBA y Euroliga se han negado a ceder a sus jugadores a sus respectivas federaciones por un conflicto de intereses, dado que tanto la competición continental como la estadounidense no han dejado huecos en sus calendarios para estos partidos clasificatorios denominados "ventanas".