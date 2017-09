La magia de la ACB toma Vilagarcía

El telón del Torneo EncestaRías de Vilagarcía se levanta el próximo viernes con cuatro equipos de la ACB, la considerada mejor liga del mundo de baloncesto después de la NBA. El escenario elegido para su celebración será el parqué de Fontecarmoa, lugar por el que pasarán los equipos Joventut de Badalona, Bilbao Basket, Burgos y Obradoiro de Santiago, que ofrecerán una serie de duelos que prometen ser intensos y no defraudar a aquellos que se acerquen al pabellón vilagarciano.

El primero de los equipos en llegar fue el Joventut. Los catalanes han elegido Vilagarcía como sede de una miniconcentración en la que no solo van a preparar el torneo, sino que también se centrarán en mejorar su acoplamiento y forma física para afrontar el encuentro de Champions League, competición europea de nuevo cuño, que van a disputar la próxima semana en Ucrania. La escuadra que dirige Diego Ocampo no es aquella que disputaba la liga a los grandes hace veinte años, pero su objetivo para esta campaña es acceder a los play off y repetir experiencia europea. En Vilagarcía podrán verse las evoluciones de nombres como Neno Dimitrijevic, una joven perla de la prolífica cantera verde que, tras debutar el pasado año, está llamado a ser una de las grandes estrellas del equipo. Junto a él estarán nombres como el internacional polaco Tomasz Gielo, el pívot jamaicano con pasado en la NBA Jerome Jordan, y los españoles Sergio Vidal y Albert Ventura.

La "Penya", apodo con el que se conoce al Joventut, se medirá el viernes, a partir de las 19.00 horas, con el Burgos, un recién ascendido a la ACB que tratará de pelear por mantenerse en la categoría el próximo año. Los burgaleses cuentan con varios jugadores cedidos por el Real Madrid como Sebas Sáiz o Felipe dos Anjos, un pívot brasileño de 2,17, además de nombres como el base Corey Fisher o Deon Thompsom, americanos con experiencia en la Euroliga. Los burgaleses llegarán a Vilagarcía el viernes, ya que el día anterior se presentarán ante su público en un encuentro que les mide al Real Madrid.

Los grandes favoritos de esta temporada para hacerse con el EncestaRías son los pupilos de Carles Durán, el Bilbao Basket. La escuadra vasca llegará a Vilagarcía mañana y en la expedición están nombres tan destacados como los internacionales belgas Axel Hervelle y Jonathan Tabu, el pívot internacional español Álex Mumbrú, o el escolta argentino Lucio Redivo. El objetivo del equipo es estar en el play off por el título tras el buen papel realizado el pasado año, por lo que por potencial, son el claro favorito para llevarse el torneo en su tercera edición.

Los bilbaínos se medirán el viernes, a partir de las 21.15 horas, a un clásico del EncestaRías, el Obradoiro de Santiago que, al igual que en la primera edición, volverá a arrastrar a un buen número de seguidores. La plantilla que dirige Moncho Fernández se ha remodelado de manera sustancial este año para cerrar la permanencia lo antes posible, e incluso, pelear por el play off por el título. En Vilagarcía estarán nombres como Nemanja Radovic, Aten Pustovy o Eimantas Bendzius, que han disputado el Eurobasket con sus selecciones.

El torneo finalizará el próximo sábado, con la disputa de la gran final, que será a las 20.15 horas, y en la que estarán los ganadores de los partidos del viernes. A los perdedores les queda la final de consolación, que será a las 18.00 horas.