O Grove celebra la tercera edición de su BTT solidaria

El Club Ría de Arousa de O Grove y la Concejalía de Deportes de ese municipio organizan la tercera edición de la BTT Península do Grove, una prueba que arrancará mañana a partir de las 9.30 horas. El recorrido que ha diseñado la organización es sumamente exigente y constará de 38 kilómetros por las zonas más emblemáticas del municipio, y en ella está previsto que participen 350´ ciclistas.

Entre los participantes habrá ciclistas de toda la comarca de O Salnés, pero también de diferentes puntos de Galicia, entre los que destacan Lucía Vázquez, campeona del Open de España, Taça de Portugal, gallego de ciclocross y ciclista española con más puntos UCI en 2016, además de la deportista local Lara Lois. Los clubes con una presencia más numerosa serán el Club Ciclista O Grove, el BTT Tratacumes (Vilagarcía) o la propia entidad organizadora.

La BTT se enmarca dentro de las pruebas del proyecto BTTrail, tres pruebas deportivas, una andaina no competitiva y una carrera trail running disputada el pasado 9 de abril. Todas ellas son y serán con salida y llegada en la zona de Porto Meloxo y tienen un carácter solidario, ya que los ingresos se destinarán a los colectivos Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega) y Solidariedade Galego co Pobo Saharaui (Sogaps).

De hecho, de las inscripciones se destinarán dos euros para repartir entre los dos colectivos, recaudando un total de 1.500 euros, de los que se hará entrega a partes iguales a las dos asociaciones.

Los acompañantes de los deportistas también tendrán una zona de entretenimiento en el entorno de la línea de meta para que puedan disfrutar de su visita a O Grove mientras aguardan a que finalice la prueba.