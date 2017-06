Jorge Otero renueva un año más como técnico del Arosa

Jorge Otero seguirá un año más como técnico del Arosa. El entrenador vigués renovó esta tarde su vínculo con el club arlequinado tras ver como el interés de tres equipos de 2ª B por hacerse con sus servicios no acababa de concretarse en la semana que él y el club vilagarciano se había dado como margen.

El técnico, que asistió a la presentación del VI Torneo Internacional Benjamín Cidade de Vilagarcía, organizado por la entidad arousana, reconocía que alcanzar un acuerdo con el club "resultó muy fácil, porque las dos partes teníamos claro que, si continuaba en la Tercera División, el Arosa sería mi prioridad". Otero no quiso desvelar la identidad de los tres equipos que le pretendían, limitándose a afirmar que "sabíamos de ese interés pero entiendo que ni yo ni el Arosa podíamos estar aguardando a que se concretase una oferta de manera indefinida".

Con la renovación hecha, el técnico vigués comenzará a perfilar la próxima temporada con el objetivo de volver a acercarse a los play off de ascenso, de los que quedó a las puertas en la campaña que ahora termina. En principio, la intención es "renovar a un importante número de jugadores de esta plantilla y realizar entre cuatro y cinco incorporaciones, que vendrían a cubrir una serie de puestos que deben ser reforzados si queremos tener opciones".

El vigués llegó al Arosa la pasada campaña procedente del Rápido de Bouzas y con la misión de hacer olvidar las buenas campañas protagonizadas por el equipo con José Luis Uhía "Piscis". Sometió a la plantilla a una importante remodelación, incorporando nombres de la calidad de Sergio Santos o Sidibé, y aunque no partía con la intención de alcanzar los play off, el equipo peleó prácticamente hasta la última jornada por el cuarto puesto de la clasificación.

Entre sus logros también destaca mantener invicto a los arlequinados en casa hasta los instantes finales de la competición, cuando acabaron cayendo contra un rival directo como era el Bergantiños, y contra el Villalonga. El trabajo realizado durante estos meses dejó satisfecho al club, que en el mes de abril, ya inició contactos para una renovación a la que Otero estaba dispuesto. Al término de la temporada, la aparición de estos tres equipos interesados en el técnico vigués estuvieron cerca de frustrar las negociaciones, pero finalmente, no ha sido así y Otero volverá a sentarse en el banquillo local del campo de A Lomba.

Con la renovación de Otero, los banquillos de la Tercera división en la comarca de O Salnés están ya ocupados, a excepción del Villalonga, al que la falta de una directiva le está pasando factura, ya que Antonio Fernández no continuará en San Pedro, al comprometerse en liderar el nuevo proyecto del Alondras. El Ribadumia, tras prescindir de David Sierra, anunció el fichaje del vilanovés Luis Carro, que debutará como técnico en la Tercera División, mientras el Céltiga mantiene, por tercera campaña, consecutiva al cambadés Edu Charlín en el banquillo del Salvador Otero.