El Porriño y el Ourense consiguen el ascenso a Tercera División

En un desenlace propio de una película de suspense, el Porriño y el UD Ourense consiguieron en la última jornada de Preferente Sur el ascenso a Tercera División. Se queda a las puertas el Atios, que jugará la promoción contra el tercer clasificado del grupo norte.



El Porriño hizo buena su situación. Dependían de sí mismos en esta última jornada para conseguir el ascenso y no fallaron en su visita a Baiona para enfrentarse al Erizana. Los de Manuel Losada impusieron su solvencia y no acusaron en absoluto la responsabilidad. Se impusieron por 0-3 y pudieron celebrar el ansiado ascenso a Tercera División sin entrar en mayores combinaciones. El cuadro porriñés ha protagonizado una segunda vuelta deslumbrante y hoy volvieron a acreditarlo. En los últimos trece encuentros han conseguido once victorias y dos empates, una trayectoria que les ha empujado al ascenso.





Final. Erizana 0 Porriño 3. O Porriño é de Terceira. pic.twitter.com/nZjLSBPf1q — Galicia en Goles (@GALICIANGOLES) 27 de mayo de 2018

"Treboada no Miño, haberá pan e viño". Ascenso a Terceira División Española Primeira Galega #XaEstamosEiquíGalicia pic.twitter.com/o5GZn706da — UD Ourense (@UDOurense2014) 27 de mayo de 2018

Rematou en Atios 0-0, direitiños a promocion, parabens o Ourense polo seu ascenso — U. D. Atios Oficial (@UDatios_Oficial) 27 de mayo de 2018

En el otro partido en el que había en juego el ascenso la tarde fue menos plácida que en Baiona donde el Porriño tuvo la situación controlada.en Tercera División quecon el que finalizó el partido. Al Atios (debido a la victoria del Porriño) solo le valía la victoria y la buscaron con intensidad en un partido muy cerrado y en que hubo pocas ocasiones. En el segundo tiempo apretaron y tuvieron un par de ocasiones para cambiar su suerte, pero no hubo manera. El Ourense aguantó para conseguir el cuarto ascenso seguido desde su fundación en 2014. Ya han llegado a Tercera División. El Atios se queda a las puertas tras protagonizar una temporada sobresaliente.