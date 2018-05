Marta Méndez renueva con el Mecalia Guardés

La lateral izquierdo Marta Méndez (7/11/1994, León) seguirá una temporada más en el Mecalia Atl. Guardés. La jugadora y el club han llegado a un acuerdo para que Méndez viva su segundo año consecutivo en el conjunto del Baixo Miño. Formada en las categorías inferiores del Cleba, llegó el verano pasado a A Guarda procedente de su club de toda la vida.

"Es un equipo de los que está arriba", señala la joven al desgranar los motivos que le han llevado a continuar en el Guardés, "además me atrae mucho el grupo, la calidad, la gente€ la competencia sana por ganarse el puesto con la compañera hace que todos mejoremos y eso es un aprendizaje diario". Con la motivación intacta, Méndez espera ahora que la lesión que le ha dado la lata durante parte de la temporada le deje seguir explotando: "A nivel personal me gustaría que la temporada hubiese sido mejor, por los problemas físicos me ha costado coger el ritmo y también confianza".

Su aportación en la victoria contra el Balonmano Castellón -5 tantos que se suman a los 35 firmados a lo largo de la temporada- es una muestra del estado de la lateral leonesa: "Estoy muy comprometida con lo que queda. Tenemos tres partidos de Liga en diez días en los que hay que hacer los deberes y esperar que Bera Bera en algún momento pinche".

En lo colectivo, Méndez espera que el proyecto continúe las líneas de este año: "Intentar estar lo más arriba posible en la Liga y competir la Copa de la Reina", sin olvidarse del atractivo continental: "La competición europea está ahí y hay que intentar llegar a lo máximo". A nivel personal, seguir progresando y poder aspirar a cotas mayores en el futuro, son sus metas: "Me gustaría seguir aprendiendo tanto en ataque como en defensa, dar un poquito de guerra y seguir en las listas de la B". Tras repetir convocatoria con el combinado nacional que sirve de puente entre las categorías de formación y el absoluto, la lateral apela al trabajo por si algún día se presenta la oportunidad de debutar con las Guerreras: "Y quién sabe, si hubiera un huequito de aquí a un tiempo€ y sino a seguir trabajando para conseguirlo".