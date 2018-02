El Hierros Miguel Seis do Nadal cae a puestos de descenso tras perder su partido contra el Narón y además el empate logrado por su perseguidor, Acanor Novás. El Granitos Ibéricos Carballal volvió a desperdiciar una ocasión para acercarse al líder al empatar contra el cuadro rosaleiro. El Culleredo, tercero, se acerca a tan solo un punto al haber vencido al líder Carnes do Ribeiro. Resultados: Poio-Bueu (30-17), Granitos Ibéricos Carballal-Acanor Novás (28-28), Narón-Hierros Miguel Seis do Nadal (31-28), Galipizza Viveiro-Nova Xestión Pabellón(30-23), Culleredo-Carnes do Ribeiro (31-28) y Moaña-Centro Médico Cesantes (32-35).

Primera Femenina

Suerte dispar para los dos representantes vigueses en la segunda fase por el título de Primera Autonómica Femenina. El Carballal perdió por la mínima contra el Nova Xestión Pabellón y sigue sin estrenar su casillero de puntos en esta segunda fase. El Lavadores Nz Australis venció al Rasoeiro, manteniendo la tercera plaza en la clasificación a un punto del Moaña y a dos puntos del Porriño. Resultados: Nova Xestión Pabellón-Carballal (33-32), Porriño-Moaña (36-33) y Rasoeiro-Lavadores Nz Australis (27-39).