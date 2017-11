La madre de todas las gestas del Amfiv

El Amfiv agrandó un poco más su leyenda en este comienzo de la temporada al imponerse también en el tiempo extra al campeón las dos últimas campañas de Liga, Copa del Rey y Copa de Europa. Ilunion, un equipo con una plantilla de auténtico ensueño, forzó la prórroga con una canasta en el último suspiro del internacional australiano Bill Latham. Los madrileños, grandes dominadores del baloncesto en silla de ruedas nacional en las últimas temporadas, incluso se pusieron por delante por primera vez en todo el encuentro en el tiempo extra (60-56, min.42) pero acabaron sucumbiendo ante la voluntad, el coraje, el esfuerzo y el trabajo de César Iglesias y sus jugadores, escenificados a la perfección por el triple de Envó a 11 segundos para el final que certificaba un histórico triunfo.

La recuperación de Shelley Cronau, que volvía después de dos semanas ausente por la fractura en el dedo meñique de su mano izquierda, otorgaba a César Iglesias la posibilidad de disponer incluso de un cambio, el veterano Santi Comesaña. El técnico vigués no tuvo que recurrir a él puesto que De Jong, Alejos, Zavala, Envó y Cronau disputaron íntegros no sólo los 40 minutos reglamentarios sino también los 5 minutos del tiempo extra.

Por eso, consciente de sus limitaciones, el Amfiv saltó a la pista muy enchufado y con ganas de demostrar que sus dos últimos tropiezos no ensombrecen lo más mínimo un soberbio comienzo de temporada. Con la lección bien aprendida para salir de la presión y las ideas muy claras tanto en ataque como, sobre todo, en defensa, el conjunto de César Iglesias se permitía soñar (0-10, min.4). Pero entre Latham y Bywater despertaban a los locales y obligaban al técnico visitante a solicitar su primer tiempo muerto (8-12, min.6). El Amfiv volvía al partido con un triple de Alejos para coger aire y completar un primer cuarto de ensueño (12-20, min.10).

Como era previsible, la defensa de Ilunion subió muchos enteros en el segundo periodo (17-20, min.16) hasta que dos canastas consecutivas de Alejos volvían a dar aire a los suyos y permitían al Amfiv marcharse con una escasa pero interesantísima renta al intermedio (19-26, min.20).

Cabía la posibilidad de que el gran desgaste físico realizado empezase a pasar factura a los visitantes en la segunda mitad, especialmente a la australiana Cronau, recién recuperada de su lesión, pero el inicio del tercer cuarto apuntaba a todo lo contrario. Un triple de Envó volvía a poner los diez puntos de ventaja para los visitantes (25-35, min.24) y reafirmaba esa sensación. Sin embargo, al Ilunion le sobran los recursos.

Al Amfiv le gusta sufrir. Se siente cómodo en esas situaciones que para nada le son extrañas. Y sabe cómo hacerlo. Desde que conoció a escasos días de iniciar la pretemporada lleva haciéndolo. Tiene práctica. Una canasta de Alejos, dos tiros libres anotados por Envó y otra cesta más de Zavala devolvían el parcial (31-41, min.29) y sólo una última acción de Pincho Ortega evitaba que el Amfiv encarase el último cuarto con su máxima renta en el encuentro (33-41, min.30).

El mexicano Zavala se convertía en el tramo inicial del periodo en la principal y casi única opción ofensiva para conservar la renta visitante (39-47, min.33). Pero Bywater, hasta entonces espléndidamente defendido, reclamó su cuota de protagonismo en el partido y con una canasta y un triple asustaba al Amfiv (44-47, min.34). De hecho, el británico tuvo en sus manos otro intento desde la línea de 6,75 para haber empatado el encuentro. Su tiro no entró y en la transición Alejos volvía a dar aire al conjunto de César Iglesias. Como una oportuna mano de Zavala que permitió a Envó recuperar la posesión y salir en contraataque provocando una falta antideportiva que amenazaba con ser decisiva. Porque Envó no perdonó los tiros libres (46-52, min.37) y buscó en la posesión posterior un triple que allanase el camino al triunfo. No entró y en el rebote Zavala tampoco logró anotar.

Sí lo hicieron Pablo Zarzuela y Latham para un Ilunion que respiraba (50-52, min.38) y obligaba a César Iglesias a pedir tiempo muerto. El Amfiv agonizaba. Ya no tenía ideas y parecía tener también muy pocas fuerzas. Bywater empató el choque por primera vez (52-52, min.39). Sin embargo, los madrileños no acertaron a culminar la remontada y un tiro libre de Envó mantenía a los vigueses por delante a poco más de minuto y medio para el final. Además, Pablo Zarzuela fallaba el siguiente ataque local y Zavala, tras recoger el rebote, recibía una falta que lo llevaba a la línea de tiros libres a 1:32 para la conclusión. El mexicano, un seguro habitualmente desde la personal, erró sus dos intentos. Pese a todo, los vigueses parecían tener controlada la situación cuando Bywater tampoco anotó en la siguiente posesión de Ilunion y Envó sí que acertaba con dos tiros libres que ponían el 52-55 a 1:02 del final. Un tiro libre aumentó ligeramente la diferencia, pero el Ilunion anotó dos veces, la última sobre la bocina, tras recoger Latham un rebote ofensivo.

Desenlace angustioso

El tiempo extra parecía una condena para los vigueses, que veían cómo Ilunion se ponía por primera vez por delante en el marcador en todo el encuentro. De hecho, tras tener al Amfiv más de dos minutos sin conseguir anotar, el todopoderoso equipo madrileño se las prometía muy felices (60-56, min.42). Hasta que apareció Envó para echarse el equipo a sus espaldas. Una gran canasta suya abría la puerta a lo imposible y consiguió igualar el encuentro en dos grandes canastas ya en el último minuto. Un buen trabajo defensivo que también realizó el conjunto de César Iglesias sobre Alejandro Zarzuela para que De Jong acabase recogiendo un rebote que Envó convirtió en una rápida transición y, para sorpresa de todos, culminó parándose en la línea de 6,75 y convirtiendo un milagroso triple a 11 segundos para el final (60-63). Ilunion intentó forzar una segunda prórroga por medio de Bywater que, a pesar de la buena defensa del Amfiv, consiguió sacar un lanzamiento que se estrelló en el aro y confirmó la victoria de unos jugadores y un técnico para los que no existen ya calificativos. Y llevamos sólo seis jornadas.