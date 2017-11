El Rio Natura Monbus Obradoiro alargó su mejor arranque liguero y se consolida como el conjunto revelación de la Liga Endesa después de vencer al Herbalife Gran Canaria (79-65), que no pudo darle continuidad a su triunfo europeo frente al Asvel Basket. La excelente trayectoria del cuadro santiagués invita a pensar en la presencia del equipo de Moncho Fernández en la próxima Copa del Rey, algo en lo que no quiere pensar de momento el técnico. "No somos de Copa, somos de Estrella Galicia", dijo con ironía al término del encuentro.





La excelente defensa de los gallegos en los últimos 25 minutos, el juego en la pintura de Pustovyi y el acierto del estadounidense Matt Thomas (17 puntos en el segundo tiempo), así como las numerosas pérdidas de balón de los insulares, resultaron clave para la derrota de los canarios, que además no pudieron contar con el sueco Marcus Eriksson en la segunda parte por lesión.Y eso que el Gran Canaria empezó marcando el ritmo del partido, gracias un buen balance defensivo que le permitió correr. Los de Luis Casimiro mandaban en el electrónico y sobrepasado el minuto diez se dispararon por encima de los diez puntos, obligando el técnico local a pedir tiempo muerto (17-29, mi.13).La bronca de Moncho Fernández a sus jugadores surgió efecto. Un triple de salida de David Navarro animó al Obradoiro, que se enchufó en defensa. Su intensidad en la pintura, con un brutal Pustovyi, hacía daño a su rival, que perdió toda su ventaja al descanso pese al acierto de Eriksson desde el perímetro (32-33).Mantuvo el equipo santiagués el nivel defensivo en la reanudación, cerrando bien el juego interior de los canarios, consciente de que su equipo había perdido lanzamiento exterior por la baja de Eriksson. Y ahí empezó a ganar el partido. Pustovyi hacía daño y Matt Thomas empezó a aparecer (39-35).Liderado por Eulis Báez, el Gran Canario golpeó de nuevo con un parcial 0-7. Fue un espejismo. Las pérdidas de balón se multiplicaron, el Obradoiro continuó mandando en la pintura y Matt Thomas firmó otra exhibición para poner a los suyos nueve a falta de poco más de cuatro minutos (65-56).(17+15+22+25): Pozas (9), Matt Thomas (20), Bendzius (2), Pustovyi (13) y Llovet (6) -equipo titular- Sábat (2), David Navarro (13), Corbacho (2), Radovic (12) y Laksa.(20+13+16+16): Mekel (8), Balvin (3), Paulí (8), McKissic (5) y Báez (13) -equipo titular- Oliver (4), Eriksson (9), Seeley (7), Pasecniks (4), Rabaseda (2) y Fischer (2).Peruga, Aliaga y Padros.partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante unos 4.000 espectadores.