"Al final estamos logrando ser respestados"

Borja Jiménez, entrenador del conjunto aurinegro, indicó en sala de prensa que "no conseguir los tres puntos en casa te deja un mal sabor de boca. Nos gusta ganar y el equipo, al terminar el partido, se siente descontento con el resultado, pero tenemos que valorar que somos el Rápido de Bouzas, que tenemos veinte puntos, que hemos conseguido que equipos como el Ferrol vengan y valoren muy positivamente empatar, con pérdidas de tiempo. Al final, estamos logrando ser respetados y eso es muy importante. Es verdad que en casa estamos teniendo mala suerte, ya que esta tarde nos han marcado en el único tiro a puerta del rival y nos ha penalizado demasiado. Ya lo dije al principio, que en semanas de tres partidos necesitamos a todos. En esta ocasión entró Colo, que no lo había hecho hasta ahora, y también David o Cotilla, que no estaban participando. Para nosotros es muy importante ese reparto de minutos, que la gente se sienta importante y que sepan que se valora el trabajo diario".